Atividade do Hospital de Olhos de São Bernardo alerta sobre saúde ocular no Carnaval

Em atenção à saúde neste período de Carnaval, o Hospital Municipal de Olhos de São Bernardo irá orientar todos os pacientes que passarem pelo equipamento nesta sexta-feira (28/2), sobre cuidados também com a saúde ocular, na atividade que foi batizada de “Carnaolhos”. Eventos com grande aglomeração de pessoas são locais comuns para incidentes com os olhos, explica a responsável técnica da unidade, Mariângela Casoni.

“Vamos ter uma ação especial de orientação sobre a saúde ocular. São dicas simples, mas importantes, como não passar a mão suja nos olhos, não usar óculos de grau sem prescrição médica, cuidados com a exposição solar, entre outras ações”, relata Mariângela. “Contaminações, como, por exemplo, a conjuntivite viral, são situações que acabam aumentando muito nesta época do ano”, completou.

A conjuntivite é uma infecção nos olhos que pode ser do tipo alérgica, viral, bacteriana ou causada por substâncias irritantes. “Pode ser contagiosa e facilmente transmitida pelo ato de levar as mãos sujas nos olhos. Maquiagem inadequada, spray de espumas, cílios de LED e glitter podem causar conjuntivite por irritação ocular”, alertou a diretora do hospital, Marinalva Chiafarelo Ulian.

A diretora fez também uma ressalva sobre o uso de colírios. “Às vezes, a pessoa está muitas horas acordada, ou acaba sentindo o olho irritado, e recorre a qualquer tipo de colírio. É preciso cuidado para usar apenas colírios que são lubrificantes e imitam a lágrima, para não agravar a situação”, pontuou. “Existem até algumas ISTs (infecções sexualmente transmissíveis) que podem afetar o olho, por isso é importante que as pessoas estejam sempre bem informadas”, frisou.

Episódios de emergência oftalmológica podem ser atendidos pelos serviços de urgência e emergência da cidade, como UPAs (Unidades de Pronto-Atendimento), o Pronto Atendimento Taboão e o Hospital de Urgências (HU), já que o Hospital de Olhos permanecerá fechado até a quarta-feira de cinzas, reabrindo às 13h. “Havendo necessidade, essas unidades de saúde podem referenciar os pacientes para o Hospital de Olhos”, concluiu Marinalva.

Meu bloco de volta na rua

Após oito anos sem atividades, a gestão do prefeito Marcelo Lima resgatou a proposta dos blocos de rua, ofertando apoio da Prefeitura, sem uso de recursos públicos. Nos dias 22 e 23 de fevereiro, dez blocos arrastaram multidões. O bloco que abriu o Carnaval 2025 foi o da Secretaria de Saúde. O Bloco Caravana da Saúde levou alegria e prevenção às ISTs aos foliões que caminharam da Praça Matriz até o Paço Municipal.

Do dia 28 até 8 de março, outros 13 blocos vão desfilar. Confira a programação completa no link.

Em todos os blocos, a Secretaria de Saúde vai distribuir preservativos e material informativo sobre ISTs.