Ativação do 5G são liberadas em todo o Estado de SP

A partir desta segunda-feira (4), a ativação da internet 5G está liberada em todas as 645 cidades do Estado de São Paulo. Quer dizer que as operadoras estão autorizadas pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) a iniciar a prestação do serviço. Este é o primeiro passo para a chegada do 5G aos municípios que ainda não possuem a tecnologia, já disponível em 145 cidades paulistas, 22% do total.

A partir de agora, é preciso que os municípios atualizem a chamada “lei das antenas”, para que as operadoras saibam onde os novos equipamentos podem ser instalados e invistam na infraestrutura do 5G. Algumas cidades saíram na frente e já concluíram esse processo. Nas demais, o ideal é que as alterações sejam feitas o quanto antes. No fim do ano passado, 61 municípios paulistas contavam com leis atualizadas. Hoje, já são 234, apontam dados da InvestSP, agência de promoção de investimentos vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE).

O avanço é resultado do programa TecnoCidades, lançado em abril pelo Governo de São Paulo para acelerar a chegada do 5G e promover a inovação nas cidades paulistas. Desde então, InvestSP e SDE têm mobilizado gestores locais de todas as regiões do Estado para informar sobre os impactos positivos do 5G no serviço público, na atração de investimentos e na geração de emprego e renda, além de orientar os municípios no processo de atualização das leis.

População já pode pedir a troca gratuita das antenas parabólicas

Com a ativação do 5G liberada em todo o Estado, moradores de qualquer cidade já podem pedir a troca gratuita das antenas parabólicas de TV tradicionais pelas digitais. O procedimento é necessário porque, até o fim de 2024, o sinal dos equipamentos antigos será desligado para evitar interferências com o 5G.

Para ter acesso à antena digital sem custos, a pessoa ou família precisa: ser beneficiária de algum programa social do Governo Federal e registrada no Cadastro Único; e possuir uma parabólica convencional com sinal ativo.

Em setembro, antes mesmo da liberação para todo o Estado, o Governo de São Paulo, dentro do TecnoCidades, já tinha iniciado um trabalho para incentivar e apoiar as prefeituras na realização de campanhas em espaços públicos para informar o cidadão sobre a necessidade da troca das antenas parabólicas tradicionais.

“O 5G terá impacto direto na atração de empresas para São Paulo, com geração de emprego e renda. Sem falar em todo o avanço que a tecnologia trará para áreas como saúde, educação, segurança e mobilidade. Por isso, vamos ampliar nossa atuação e, além da atualização das leis das antenas, acelerar a troca das parabólicas”, diz o presidente da InvestSP, Rui Gomes.

Os novos equipamentos são oferecidos pela Siga Antenado, organização sem fins lucrativos criada – por determinação da Anatel – pelas operadoras que ganharam a concessão do 5G, para acelerar o processo de troca das parabólicas. As regras para ter acesso ao equipamento e o passo a passo para fazer o pedido podem ser consultados no site do Siga Antenado.