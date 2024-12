Atitudes cidadãs serão reconhecidas por Papai Noel em estações de metrô e trens da ViaQuatro e ViaMobilidade

Desde terça-feira (17) até sexta-feira (20), as concessionárias ViaQuatro e ViaMobilidade promovem uma ação de Natal especial para os clientes das linhas 4-Amarela, 5-Lilás, 8-Diamante e 9-Esmeralda. Pela primeira vez, as estações Paulista-Pernambucanas, da Linha 4-Amarela; AACD-Servidor, da Linha 5-Lilás; Osasco, da Linha 9-Esmeralda; e Palmeiras-Barra Funda, da Linha 8-Diamante; receberão peças curtas de teatro com o tema natalino para entreter e conscientizar os clientes sobre a importância de atitudes cidadãs no transporte público.

Durante a ação, três atores, sendo um vestido de Papai Noel e dois como seus ajudantes, percorrerão estações e trens espalhando alegria e desejando boas festas ao público.

Além disso, as pessoas que demonstrarem comportamentos positivos, como ceder o assento preferencial a quem necessita, serão premiadas com cartas personalizadas. Além de celebrar a chegada do Natal, a iniciativa tem como objetivo promover o respeito e a gentileza entre os passageiros mesmo com toda a correria que antecede as festas de fim de ano.

A ativação acontecerá um dia em cada estação, sempre no horário das 10h às 12h. Confira os locais e datas:

17/12 – Estação Paulista-Pernambucanas (Linha 4-Amarela):

10h às 11h20 na estação;

11h20 às 12h no trem, sentido Estação Vila Sônia-Professora Elisabeth Tenreiro.

18/12 – Estação AACD-Servidor (Linha 5-Lilás):

10h às 11h na estação;

11h às 12h no trem, sentido Capão Redondo.

19/12 – Estação Osasco (Linha 9-Esmeralda):

10h às 11h na estação;

11h às 12h no trem, sentido Bruno Covas-Mendes/Vila Natal.

20/12 – Estação Palmeiras-Barra Funda (Linha 8-Diamante):

10h às 11h na estação;

11h às 12h no trem, sentido Itapevi.