Atirador do COE acerta arma de homem que atacou policiais do grupo de elite em Santos

Um atirador de ponta do Comandos e Operações Especiais (COE), da Polícia Militar, conseguiu evitar que um criminoso continuasse atirando contra os policiais que faziam uma incursão em uma área de mata, na Vila Progresso, em Santos, durante a madrugada desta sexta-feira (22).

Os policiais checavam uma informação mapeada pelo centro de inteligência sobre o tráfico de drogas no local quando foram surpreendidos pelos tiros disparados por criminosos que se escondiam na área.

Para cessar a agressão, um dos agentes, na função de ponta do grupo de elite, efetuou disparos de fuzil contra o bando armado. Um dos envolvidos foi atingido, no entanto, todos fugiram.

A equipe prosseguiu nas buscas pelos suspeitos e conseguiu localizar uma das armas, calibre .45, usada para atacar os policiais. O tiro disparado pelo atirador do COE havia acertado a pistola no cano, inutilizando o armamento.

Ainda durante as buscas, os PMs observaram um rastro de sangue. A equipe prosseguiu e localizou uma casa onde um dos suspeitos estava escondido. O homem tinha dois ferimentos na região do braço e no punho. O socorro foi acionado e o suspeito encaminhado ao hospital, onde permanece internado sob escolta policial.

Na região, foram encontrados 3,6 mil pinos de cocaína, 170 pedras de crack, 77 papelotes de skunk e 86 de maconha, além de celular e rádios comunicadores. O caso é apresentado no 7º Distrito Policial de Santos. As investigações seguem para identificar os demais envolvidos no crime.