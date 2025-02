Athletico vence São Joseense e assume a vice-liderança no Paranaense

Na noite da última quinta-feira (6), o Athletico Paranaense consolidou sua posição na tabela do Campeonato Paranaense ao derrotar o São Joseense por 3 a 1 na Ligga Arena, em um jogo que encerrou a oitava rodada da competição. Os gols da equipe mandante foram anotados por Leozinho, João Cruz e Alan Kardec, enquanto Thomasel descontou para o time visitante.

Após a partida, o técnico Maurício Barbieri expressou satisfação com o desempenho do seu time, ressaltando a importância do resultado conquistado. “Foi uma vitória significativa, e nosso rendimento foi satisfatório. A nossa meta é clara: precisamos buscar o primeiro lugar nesta fase inicial do campeonato”, comentou Barbieri.

No entanto, apesar do triunfo, o treinador e os torcedores demonstraram preocupação com a repetição de um padrão indesejado: o Athletico sofreu um gol nos minutos finais do primeiro tempo, algo que tem ocorrido com frequência nesta temporada. Barbieri reconheceu a gravidade da situação. “Esses gols finais têm causado desconforto para todos nós. Às vezes parece que os adversários não precisam criar muitas chances para nos punir”, lamentou.

Com três partidas restantes na fase inicial do torneio, Barbieri destacou que a equipe ainda está em processo de ajustes e que novas contratações estão sendo consideradas para fortalecer o elenco. “Estamos passando por um processo de reformulação e há espaço para novas chegadas. Temos plena consciência da necessidade de reforços e queremos aprimorar ainda mais nosso grupo”, explicou o técnico.

O Athletico está próximo de acertar a contratação do volante Patrick, ex-Santos, além de já ter anunciado Giuliano, ex-Corinthians, que pode fazer sua estreia na próxima rodada contra o Maringá.

A equipe rubro-negra retornará aos gramados no próximo domingo (9), às 18h30, enfrentando o Maringá no Estádio Willie Davids.