Athletico Paranaense enfrenta Andraus em jogo decisivo

O Athletico Paranaense se prepara para um confronto decisivo contra o Andraus neste domingo (2), às 16h (horário de Brasília), na Vila Capanema, válido pela sétima rodada do Campeonato Paranaense. A equipe, que atravessa um momento desafiador, contará com a volta de jogadores-chave após cumprirem suspensão.

Entre os reforços esperados, destacam-se o goleiro Mycael, o zagueiro Léo, o lateral Fernando, o volante Felipinho e o atacante Isaac. Entretanto, uma ausência significativa afetará a equipe: o artilheiro Lucas Di Yorio não poderá participar do jogo devido a uma suspensão.

Em resposta à situação atual do time, o técnico Maurício Barbieri deve optar por uma alteração tática, voltando ao esquema com quatro defensores. A formação provável do Athletico para a partida inclui: Mycael; Dudu, Belezi, Léo e Fernando; Felipinho, Raul e Zapelli; Luiz Fernando, Isaac (ou João Cruz) e Alan Kardec.

No ranking da competição, o Furacão ocupa a sexta posição, somando nove pontos. Uma vitória se faz essencial para interromper uma sequência de quatro jogos sem triunfos e para evitar que o líder Londrina amplie a distância na tabela.