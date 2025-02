Athletico contrata atacante Renan Peixoto da Portuguesa

O Athletico Paranaense anunciou, nesta terça-feira (25), a aquisição do atacante Renan Peixoto, proveniente da Portuguesa. A negociação resultou na compra de 70% dos direitos econômicos do atleta de 25 anos, que se destacou como um dos principais jogadores da equipe rubro-verde durante a fase de grupos do Campeonato Paulista.

Renan foi contratado em janeiro deste ano junto ao SC Bregenz, da Áustria, por um valor de R$ 2 milhões e tinha um vínculo contratual com a Lusa que se estendia por três temporadas. Seu desempenho notável nesta edição do Estadual, onde marcou três gols e forneceu uma assistência em 11 partidas, chamou a atenção de outros clubes no cenário nacional. Além disso, suas contribuições foram cruciais para a Portuguesa manter-se na elite do futebol paulista e garantir uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2026.

O atacante está previsto para chegar a Curitiba na tarde de quinta-feira, onde passará por exames médicos antes de assinar seu novo contrato com o Furacão. Renan tem um histórico nas categorias de base de importantes clubes brasileiros, como Corinthians, América-MG e São Caetano, onde teve sua primeira experiência profissional. No entanto, após poucas oportunidades no São Caetano, transferiu-se para o FC Dornbirn, na Áustria.

A diretoria da Portuguesa divulgou que o montante envolvido na transação é dez vezes superior ao valor pago ao SC Bregenz no início deste ano pela aquisição do jogador.

Com a chegada de Renan Peixoto, o Athletico fortalece seu ataque, que já conta com nove atacantes no elenco, incluindo Alan Kardec, Mastriani, Arriagada, Matheus Babi, Luiz Fernando, Leozinho, Isaac, Velasco e Tevis.