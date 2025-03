Athletico confirma contratação do atacante Renan Peixoto

O Athletico Paranaense oficializou a aquisição do atacante Renan Peixoto, que se destacou pelo desempenho na Portuguesa durante o Campeonato Paulista. Com 25 anos, Renan firmou um contrato definitivo com o clube paranaense, com validade até fevereiro de 2028.

Para garantir a contratação do jogador, o Athletico investiu R$6 milhões pela compra de 70% dos direitos econômicos de Peixoto. Durante sua passagem pelo time da Lusa, ele participou de 11 partidas, onde conseguiu balançar as redes em três oportunidades e ainda contribuiu com uma assistência.

A trajetória de Renan Peixoto no futebol inclui passagens pelas categorias de base de importantes clubes, como Corinthians, América Mineiro e São Caetano, onde deu início à sua carreira profissional. Antes de se juntar à Portuguesa, o atacante também teve experiências na Áustria, defendendo os times Rothis, Dornbirn e Bregenz.

Em declarações sobre sua transferência, Renan expressou confiança em seu potencial: “Acredito que consegui apresentar um bom rendimento nos jogos que fiz pela Portuguesa. Meu foco agora é manter o trabalho duro e a dedicação para conquistar meu espaço no Athletico”. Ele já está regularizado e poderá atuar nas competições nacionais, como a Copa do Brasil e a Série B do Campeonato Brasileiro. Contudo, devido ao encerramento do período de inscrições para o Campeonato Paranaense, Renan não será integrado à equipe na competição estadual.