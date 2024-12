Athletic Bilbao derrota Real Madrid e complica luta pelo título

O Athletic Bilbao conquistou uma vitória significativa ao superar o Real Madrid por 2 a 1 nesta quarta-feira (4), em partida antecipada da 19ª rodada do Campeonato Espanhol. O triunfo representou um avanço crucial para a equipe basca na busca por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões, enquanto complicou as aspirações do time merengue na corrida pelo título nacional.

A disputa ficou marcada por um lance determinante: a cobrança de pênalti desperdiçada por Kylian Mbappé no segundo tempo, aos 69 minutos. O atacante francês voltou a falhar em uma penalidade apenas uma semana após errar um chute decisivo na derrota para o Liverpool pela Liga dos Campeões, aumentando assim a pressão sobre sua atuação.

Com este resultado, o panorama da parte superior da tabela sofreu alterações. O Athletic Bilbao ascendeu à quarta colocação, somando agora 29 pontos. Esta vitória ainda beneficiou o líder Barcelona, que mantém seus 37 pontos, ao ampliar a diferença para quatro pontos em relação ao Real Madrid, que permanece na segunda posição e ainda possui uma partida pendente.