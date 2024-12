Atendimentos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico em SP são suspensos no Natal e Ano Novo

Devido ao feriado de Natal, celebrado no dia 25 de dezembro, e ao Ano Novo, em 1º de janeiro, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho anunciou a suspensão dos atendimentos em seus serviços de empregabilidade, empreendedorismo e agricultura. Essa interrupção também se estende aos pontos facultativos que ocorrem nos dias 24 e 31 de dezembro.

Os centros que ficarão fechados durante esse período incluem o Cate – Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo, as unidades do Sampa Cast, as CAEs – Casas de Agricultura Ecológica, a rede de postos da Ade Sampa e os Centros POT – Programa Operação Trabalho, entre outros.

Além disso, o programa Mãos e Mentes Paulistanas, que tem como objetivo promover o artesanato na cidade, também terá sua programação alterada. Quiosques como os do Mercadão das Flores e do Lar Center estarão fora de operação durante as festividades, enquanto outros estabelecimentos funcionarão com horários reduzidos, que serão informados posteriormente.

A retomada das atividades normais ocorrerá em diferentes datas. As unidades do Cate e das Casas de Agricultura voltarão a atender na quinta-feira (26), enquanto os demais serviços terão cronogramas distintos, detalhados na comunicação oficial.

Durante as semanas que compreendem os feriados de Natal e Ano Novo, as unidades do Centro POT operarão em regime de plantão. Essas 12 unidades têm como foco a qualificação profissional e oferecem suporte a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

As orientações seguem as diretrizes estabelecidas pelo Decreto n° 62.140/2022. Os cidadãos interessados em planejar seus atendimentos podem acessar os canais oficiais da Secretaria por meio do Portal Cate ou pela Central SP 156.

Informações sobre Formalização para MEI – Microempreendedor Individual

Zona Norte:

Cate Central – Rua Quinze de Novembro, 268 (Descomplica SP)

Cate Freguesia/Brasilândia – Av. João Marcelino Branco, 95 – Vila dos Andrades (Descomplica SP)

Cate Jaçanã/Tremembé – Rua Luis Stamatis, 300 – Jaçanã (Descomplica SP)

Cate Jaraguá – Estrada de Taipas, 990 – Pq. Nações Unidas (Descomplica SP)

Cate Perus – Rua Ylídio Figueiredo, 285 – Perus (Descomplica SP)

Cate Pirituba – Rua Paula Ferreira, 1708 – Vila Pirituba (Descomplica SP)

Cate Santana – Av. Tucuruvi, 808 – Tucuruvi (Descomplica SP)

Cate Casa Verde – Avenida Ordem e Progresso, 1001 (Descomplica SP)

Cate Vila Maria/Vila Guilherme – Rua General Mendes, 111 – Vila Maria Alta (Descomplica SP)

Cate CIC Norte – Rua Ari da Rocha Miranda, 36 – Conjunto Habitacional Jova Rural

Cate Parque Novo Mundo – Avenida Ernesto Augusto Lopes, 100 (CEU)

Zona Sul:

Cate Campo Limpo – Av. Giovanni Gronchi, 7143 – 4º andar – Vila Andrade (Descomplica SP)

Cate Cidade Ademar – Av. Yervant Kissajikian, 416 – Vila Constância (Descomplica SP)

Cate Interlagos – Av. Interlagos, 6122 – Interlagos

Cate Ipiranga – Rua Breno Ferraz do Amaral, 425 – Ipiranga (Descomplica SP)

Cate Jabaquara – Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, 2314 – Jabaquara (Descomplica SP)

Cate M’Boi Mirim – Av. Guarapiranga, 1695 – Vila Socorro (Descomplica SP)

Cate Parelheiros – Estrada Ecoturística de Parelheiros, 5252 – Jd. Dos Alamos (Descomplica SP)

Cate Santo Amaro – Praça Floriano Peixoto, 54 – Santo Amaro (Descomplica SP)

Cate Vila Mariana – Rua José de Magalhães, 500 – Vila Clementino (Descomplica SP)

Cate Capela do Socorro – Rua Cassiano dos Santos, 499 – Jd. Clipper (Descomplica SP)

Demais regiões:

Endereço Leste: Rua Major Vitorino de Souza Rocha, 146 – Vila Teresinha

Endereço Norte: Av. João Marcelino Branco – Vila dos Andrades

A informação completa pode ser acessada através do site oficial: www.sampamaisrural.prefeitura.sp.gov.br/contato.