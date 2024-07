Atendimento móvel do Cate estará em três regiões da cidade de SP na primeira quinzena de julho

A Prefeitura divulga a agenda de atendimento das vans do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate) para primeira quinzena de julho. O trabalho será feito em três regiões da cidade de São Paulo, com destaque para a Zona Sul, que contará com a presença das vans em bairros diferentes.

“O Cate conecta os cidadãos com vagas que são mais compatíveis com suas necessidades e promovemos também a qualificação profissional por meio de cursos a fim de aprimorar as habilidades, aumentando a chance de conquistar a vaga”, salienta a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Eunice Prudente.

Além dos serviços de empregabilidade, durante os atendimentos do Cate Móvel, está presente também a Ade Sampa – Agência São Paulo de Desenvolvimento, que ajuda o empreendedor por meio de orientação sobre o MEI.

Programação

Na Zona Leste, as atividades têm início nos dias 2, 3 e 4 de julho, no Centro de Acolhida São Leopoldo, das 9h às 15h. Na sequência, ainda na zona leste, as vans e os serviços de empreendedorismo da Ade Sampa vão até o Instituto Macedônia, na R. Cajupiranga, 40 – Jardim Nordeste, no dia 11 de julho, no mesmo horário.

Na Zona Norte, os serviços de empregabilidade da Prefeitura marcam presença no dia 5 de julho, das 9h às 16h, na Associação Clube de Mães do Jardim Vista Alegre.

Na Zona Sul, o cronograma com as ações do Cate Móvel e Ade Sampa começa nos dias 2 a 5 de julho, no Instituto Vanda Rocha. Por fim, encerrando as atividades da quinzena, as vans vão até o Condomínio Residencial Nascer do Sol, na Rua Anísio Spínola Teixeira, 3250, durante os dias 10, 11 e 12 de julho.

Para ser atendido deve ser apresentado RG, CPF e carteira de trabalho, que pode ser o modelo digital. Algumas atividades ocorrem por meio de distribuição de senha.