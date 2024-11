Atende+ ultrapassa 1,7 milhão de passageiros transportados em 2024 e reforça compromisso com a inclusão

O Serviço Atende+, da Prefeitura de São Paulo, continua sendo um exemplo de sucesso em mobilidade inclusiva. Somente no mês de outubro, foram atendidos 17.848 passageiros, sendo 9.723 pessoas com deficiência e 8.125 acompanhantes.

De janeiro a outubro deste ano, foram transportados 1.714.772 passageiros, sendo 960.828 pessoas com deficiência e 753.944 acompanhantes. Com uma frota de 607 carros, o serviço gratuito garante transporte porta a porta funcionando diariamente das 7h às 20h.

As viagens funcionam da seguinte forma: o motorista embarca o usuário em horário e local previamente definidos para levá-lo até o destino da viagem, retornando-o a sua residência ao final do compromisso.

Para utilizar o Atende+, é necessário apresentar o perfil exigido: pessoa com deficiência física com alto grau de comprometimento e severidade, autistas e surdocegas e participar, obrigatoriamente, do processo de inscrição, da seguinte forma:

Imprimir a Ficha de Avaliação Médica, disponível no link ou comparecer a um Posto de Atendimento da SPTrans para retirar o formulário.

Essa Ficha deverá ser encaminhada ao médico que o acompanha, sendo o profissional de sua livre escolha.

Depois que o médico preencher a Ficha, poderá realizar a inscrição online no site ou comparecer a um dos Postos de Atendimento da SPTrans, mediante agendamento prévio, onde entregará a ficha preenchida pelo médico, cópia dos documentos pessoais e informará a programação de viagens regulares.

A documentação será avaliada pela SPTrans quanto ao perfil exigido e, caso a inscrição seja aceita, o pretendente ao serviço ou seu responsável poderá acompanhar o processo on-line e receberá carta com o resultado da inscrição.