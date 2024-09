Atenção: Poupatempo alerta que o agendamento é gratuito, pessoal e intransferível

O Poupatempo orienta os usuários a acessarem apenas os canais oficiais para obter informações e realizar agendamentos.

O atendimento presencial nas mais de 240 unidades do Estado é totalmente gratuito, pessoal e intransferível, e deve ser agendado com escolha prévia de data e horário para a realização dos serviços.

Como realizar o agendamento:

O serviço está disponível no portal www.poupatempo.sp.gov.br, no aplicativo SP.GOV.BR, nos totens de atendimento ou pelo WhatsApp, através do número (11) 95220-2974.

O Programa preza pela qualidade dos atendimentos e recomenda que as pessoas desconfiem de sites que exigem pagamento. As vítimas devem registrar um Boletim de Ocorrência. Sites que utilizam indevidamente a marca Poupatempo para cobrar por serviços são acionados judicialmente.

O agendamento pelos canais oficiais é fácil, rápido e intuitivo. Além disso, o Programa faz alertas nas redes sociais sobre essas práticas irregulares para evitar que os usuários caiam em golpes.