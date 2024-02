Atenção para os golpes recorrentes do primeiro trimestre

A cada dia, surgem novos golpes digitais, cada vez mais sofisticados e convincentes. O aumento das fraudes em eventos sazonais é um fator que chama a atenção. Neste início de ano, temas como o pagamento de IPVA e a compra de material escolar fazem inúmeras vítimas.

Segundo o presidente da ADDP (Associação de Defesa de Dados Pessoais e Consumidor), Francisco Gomes Junior, muitos golpes são sazonais, ou seja, repetem-se todos os anos na mesma época. “São os chamados golpes de ocasião, que se aproveitam de fatos que sabemos que as vítimas terão que lidar, como o pagamento de IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) todo início de ano e a compra de material escolar, com o retorno das aulas.”

Nos últimos anos, tem havido um aumento nos golpes relacionados ao pagamento de IPVA, especialmente por meio do envio de boletos falsos que simulam ser oficiais, mas desviam os pagamentos para contas de bandidos ou de organizações criminosas. Portanto, ao receber boletos de pagamento de IPVA, é fundamental examiná-los com cuidado para verificar se não se trata de uma falsificação.

“O ideal é que o pagamento do IPVA seja efetuado diretamente no banco onde a pessoa é correntista e no aplicativo do banco, que permite o acesso ao pagamento do IPVA e outros impostos. Caso isso não seja possível, busque gerar o boleto você mesmo, por meio do site governamental oficial. Se nenhuma dessas opções for viável e você precisar efetuar o pagamento por meio de um boleto recebido, verifique o código de barras, pois existem sites na internet que explicam como conferir a autenticidade do código”, complementa Gomes Junior, especialista em direito digital.

Além do golpe do IPVA, o primeiro trimestre do ano abrange o fim das férias escolares e o retorno às aulas. Com isso, os pais são solicitados a comprar o material escolar, e cada vez mais essa compra é realizada online pela internet.

Portanto, é fundamental observar precauções ao fazer compras online, como dar preferência a sites/empresas conhecidas e confiáveis, verificar se o endereço do site está correto (sites clonados costumam ter endereços muito parecidos com o original) e desconfiar de grandes promoções com descontos exorbitantes.

“Além dessas precauções, ao receber promoções de materiais escolares via SMS ou WhatsApp, não clique no link que acompanha a mensagem. Anote o nome da empresa e acesse você mesmo no site oficial dela para conferir se as promoções são reais”, ressalta o especialista. “É extremamente importante seguir essas orientações para evitar cair em golpes no início do ano. Além disso, é fundamental se preparar psicologicamente para o Carnaval, quando outro golpe, o golpe da maquininha, ganha muita força”, alerta Gomes Junior.

Francisco Gomes Júnior

Francisco é Advogado Especialista em Direito Digital. Presidente da Associação de Defesa de Dados Pessoais e do Consumidor (ADDP). Autor da obra “Justiça sem Limites”.