Atenção – Golpes em nome da Prefeitura de Diadema

A Prefeitura de Diadema informa que circulam no whatsapp mensagens falsas, de supostas parcerias com ONGs que ofereceriam benefícios para pessoas com mais de 65 anos em Diadema.

Essas mensagens não foram enviadas pela Prefeitura de Diadema, o número não corresponde a nenhum número de propriedade da municipalidade e o governo municipal não anuncia benefícios desta forma.

A Prefeitura pede à População que desconsidere mensagens deste tipo, principalmente se solicitar dados pessoais ou depósitos a fim de liberar qualquer tipo de ganho ou vantagem.