Atenção, estudantes: fiquem atentos aos prazos finais para a solicitação do Bilhete Único

A SPTrans informa que os estudantes têm até o dia 14 de novembro para solicitar a primeira via do Bilhete Único de Estudante para o ano de 2024. Já a segunda via do cartão pode ser requisitada até 20 de dezembro.

Siga o passo a passo para solicitar a primeira via ou revalidação do Bilhete Único de Estudante:

Informe a Unidade de Ensino que deseja utilizar o Bilhete Único de Estudante no ano vigente;

Após a Instituição de Ensino enviar os dados de matrícula à SPTrans, o estudante já pode solicitar o benefício pelo site: sptrans.dne.com.br

Primeira via

Caso não tenha um Bilhete Único de Estudante ativo, utilizado em ano(s) anterior(es), o aluno pode solicitar a emissão do cartão. Após completar o procedimento, ele será enviado em até 15 dias ao endereço escolhido. Depois de desbloquear o bilhete pelo site, o benefício estará disponível para recarga e uso no cartão. Para esse procedimento será cobrado o valor correspondente a 7 tarifas de ônibus vigentes (R$ 30,80).

Revalidar o cartão atual

Caso possua um Bilhete Único de Estudante ativo, emitido a partir de 2020 , o aluno poderá optar por revalidá-lo, utilizando o mesmo cartão, sem a necessidade da emissão de uma nova via. Nesse caso, o estudante assume a responsabilidade de possuir um bilhete em perfeito estado de funcionamento e conservação, sem trincas ou envergaduras e com a foto e numeração, impressas na parte frontal, legíveis. Após completar a solicitação, o benefício estará disponível para recarga e uso no cartão. Para esse procedimento será cobrado o valor correspondente a 7 tarifas de ônibus vigentes (R$ 30,80).

Cartões emitidos em 2019 ou em anos anteriores não poderão ser revalidados. Nesse caso, um novo Bilhete Único será enviado para o endereço cadastrado, após a solicitação e pagamento do valor correspondente a 7 tarifas de ônibus vigentes (R$ 30,80).

Acompanhar ou realizar o pedido

Acesse o site para realizar ou acompanhar o seu pedido: sptrans.dne.com.br

Unidades de ensino

A partir de 18 de novembro, as Unidades de Ensino poderão encaminhar os dados de matrícula de seus alunos e professores à SPTrans referentes a 2025. O Sistema de Bilhetagem Eletrônica – SBE/CadEscola será habilitado para receber os arquivos eletrônicos, que deverão ser encaminhados de acordo com o especificado no Manual de Orientações para Instituições de Ensino.

ATENÇÃO: a solicitação do Bilhete Único de Estudante no final do ano letivo de 2024, como primeira ou segunda via, não isenta o aluno do pagamento da revalidação para ter direito ao benefício no ano de 2025.