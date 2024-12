Ateliê Kobra se torna referência de turismo cultural no interior de São Paulo

Para quem busca uma programação cultural e um roteiro de descanso durante as férias de dezembro, a cidade de Itu, localizada a 100 km da capital paulista, é uma excelente opção. Famosa pelos objetos de proporções exageradas, a cidade abriga o espaço artístico do renomado muralista Eduardo Kobra, oferecendo ao público a oportunidade de apreciar suas obras e conhecer seu processo criativo.

Inaugurado em 2024 no FAMA Museu, o Ateliê Kobra busca democratizar o acesso à arte e à cultura por meio das criações do artista, demonstrando intimamente as etapas de seu processo de criação. O espaço proporciona uma experiência imersiva, com telas em diferentes estágios de desenvolvimento. Os visitantes têm a chance de explorar a história de Eduardo Kobra e entender as inspirações por trás de suas obras, reconhecidas internacionalmente. São produções elaboradas em diversos momentos da vida de Kobra, entre suas viagens internacionais e períodos de criação no espaço do Ateliê.

“Aqui estão obras que viajam o mundo e quero compartilhar a minha energia com quem nos visita. Abri o espaço do Ateliê para retribuir o carinho e ampliar minha conexão com as pessoas que acompanham meu trabalho”, comenta Kobra.

Durante as visitas, os participantes têm a oportunidade única de mergulhar no universo criativo de Kobra, explorando o ateliê onde suas ideias ganham vida. Esse ambiente, repleto de energia e inspiração, oferece um vislumbre íntimo das etapas do processo artístico, permitindo que os visitantes acompanhem de perto como o artista transforma conceitos em grandes obras de arte.

No ateliê, diversas peças que conquistaram reconhecimento mundial começaram a tomar forma, sendo o local onde a visão criativa de Kobra se encontra com a técnica, a experimentação e a emoção. O espaço não é apenas um lugar de produção, mas um ponto de convergência entre a arte, a cultura e os temas que o artista explora, criando uma experiência sensorial única para quem tem o privilégio de acompanhá-lo nesse processo.

A tela “Resiliência”, que retrata um punho com a Estátua do Laçador, símbolo de Porto Alegre, foi criada no local e leiloada para apoiar a reconstrução do Rio Grande do Sul, afetado pelas chuvas em maio deste ano. Outra obra marcante produzida no Ateliê foi a prancha de surfe com a imagem de Gabriel Medina “flutuando” durante as Olimpíadas de Paris 2024.

O Ateliê Kobra funciona de sexta a domingo, das 11h às 17h. Os ingressos custam R$15, com descontos para estudantes, professores e outras categorias, enquanto a entrada é gratuita para crianças com menos de 6 anos, acompanhantes de pessoas com deficiência e guias de grupos pagantes.

Há também a possibilidade de uma visita guiada no Ateliê, onde profissionais do espaço detalham a história do artista e as obras ali expostas. Para grupos de escolas públicas de Itu, as visitas ocorrem gratuitamente às quartas-feiras, às 8h e às 13h30, com grupos de 15 a 20 pessoas.

Já as visitas guiadas com agendamento prévio podem ser realizadas de sexta a domingo, às 9h e às 15h, e permitem de 10 a 15 visitantes por vez, com os mesmo valores de ingressos de visitas abertas. Os interessados podem agendar por meio do e-mail [email protected].

Para tornar a visita ainda mais especial, é possível adquirir peças exclusivas com ilustrações do artista. Mais informações sobre horários e ingressos estão disponíveis no site oficial do Ateliê Kobra: ateliekobra.com.br.

Serviço

Ateliê Kobra

Endereço: FAMA Museu – Rua Padre Bartolomeu Tadei, 9 – Centro – Itu/SP

Horário de funcionamento: de sexta-feira a domingo, das 11h às 17h

Ingressos: R$15 (inteira) – Meia-entrada para estudantes, professores, educadores e moradores da cidade de Itu (necessário documento de comprovação), crianças de 07 a 10 anos de idade com comprovante – R$7,50

www.ateliekobra.com.br