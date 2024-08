Ataque de Israel em escola em Gaza mata cerca de 100 pessoas

Cerca de 100 palestinos foram mortos e dezenas ficaram feridos em um ataque israelense a uma escola em Gaza, informou a agência de notícias oficial da Palestina neste sábado (10).

O escritório de mídia do governo de Gaza, administrado pelo Hamas, afirmou que o ataque israelense visou as pessoas desabrigadas que estavam no local realizando as orações de Fajr (ao amanhecer).

Já o exército de Israel disse que o “centro de comando e controle atingido por suas forças aéreas serviu como esconderijo para terroristas e comandantes do Hamas”.

“A Força Aérea de Israel atacou com precisão os terroristas do Hamas que operavam dentro de um centro de comando e controle do Hamas localizado na escola Al-Taba’een e adjacente a uma mesquita em Daraj Tuffah, que serve de abrigo para os moradores da Cidade de Gaza.”

“Antes do ataque, várias medidas foram tomadas para mitigar o risco de ferir civis, incluindo o uso de munições precisas, vigilância aérea e informações de inteligência”, acrescentou o exército israelense.