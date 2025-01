Ataque a tiros em fila de boate deixa ao menos 10 feridos em Nova York

Pelo menos 10 pessoas ficaram feridas após homens atirarem contra uma fila do lado de fora de uma boate no bairro do Queens, em Nova York.

Quatro homens chegaram caminhando no local, dispararam ao menos 30 vezes contra os jovens, e fugiram. Segundo a polícia de Nova York, eles correram até uma rua vizinha após o crime e embarcaram em um carro.

Seis mulheres e quatro homens, com idades entre 16 e 19 anos, foram feridos. Eles foram levados para hospitais locais e não correm risco de morrer, informou o chefe de patrulha policial de Nova York, Philip Rivera, ao canal CBS News.

Número de vítimas pode aumentar. O chefe de polícia explicou que outras pessoas baleadas podem ter sido socorridas a hospitais da região por conta própria. Ele também pediu que quem tivesse pistas sobre o crime procurassem a polícia.

Grupo esperava para entrar em festa. Os jovens feridos estavam em uma fila de 15 pessoas que queriam entrar no Amazura Concert Hall, espaço que recebia um evento privado, mas estava lotado.

Motivação do crime ainda é investigada. A polícia descartou até o momento que o ato tenha sido um ataque terrorista.