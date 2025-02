Atacante Nycollas Lopo, do E.C Santo André, vem sendo destaque da equipe na primeira fase do Paulista A-2

O Santo André vem conquistando resultados importantes na reta final da primeira fase do Campeonato Paulista A2. São duas vitórias e um empate nas últimas três partidas disputadas na competição.

Atacante de 22 anos, Nycollas Lopo vem sendo uma peça muito importante para o Ramalhão desde que retornou da lesão que sofreu no início de 2025. Atuando como um “12º jogador” da equipe, ele vem entrando em todos os jogos desde a recuperação e contribuindo efetivamente. “Fico feliz por estar sendo peça importante do grupo. Meu objetivo pessoal é sempre buscar evolução e contribuir. Quero continuar com o bom desempenho e melhorando meu entrosamento coletivo. Estou me sentindo cada vez melhor fisicamente e confiante para dar o meu máximo”, afirmou Nycollas Lopo.

Nycollas disputou a terceira divisão do Campeonato Brasileiro na última temporada pelo São Bernardo, rival do Santo André, antes de chegar ao Gigante do ABC. Voltando de lesão, o jogador vem conquistando cada vez mais minutagem em campo, e teve atuações de destaque nas partidas contra o Rio Claro, Ferroviária e São José, partidas que conseguiu dar lançamentos e passes longos para os gols da equipe do ABC.

“Estou muito feliz por poder ajudar a equipe com essas duas assistências em jogos difíceis. Consegui me recuperar bem da lesão que sofri, estou muito confiante e contente por poder voltar a jogar cada vez mais pelo Santo André”, disse o atleta, sobre conquistar mais minutos em campo.

Carreira

Além de defender Palmeiras, Corinthians e Santos nas categorias de base, Nycollas também atuou pela equipe do Oeste e São Bernardo antes de ser contratado pelo Santo André para a disputa da A2 do Campeonato Paulista.