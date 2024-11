Atacante do Flamengo, Bruno Henrique, nega participação em suposta manipulação de resultados

Em meio à celebração pelo título da Copa do Brasil, conquistado pelo Flamengo em Belo Horizonte, o atacante Bruno Henrique se pronunciou pela primeira vez sobre as investigações da Polícia Federal que o envolvem. Acusado de receber cartões amarelos para favorecer apostadores, o jogador reafirmou sua inocência e expressou confiança na justiça.

Durante uma entrevista ao programa Troca de Passes, do sportv, Bruno Henrique compartilhou suas impressões sobre a operação policial que atingiu seu ambiente pessoal e profissional. “Fui surpreendido de maneira agressiva. Não esperava por isso, mas tenho fé na justiça divina. Deus sempre guiou minha trajetória no futebol”, afirmou emocionado, destacando sua serenidade diante das acusações.

Além disso, Bruno Henrique revelou que tem contado com o apoio psicológico para enfrentar as dificuldades fora das quatro linhas. “A saúde mental é crucial. Tenho a Flávia, minha psicóloga, que me ajuda a lidar com momentos desafiadores e bons. Aprendi a separar os problemas pessoais do desempenho em campo”, explicou o atacante.

A investigação, conduzida pela Polícia Federal em colaboração com o Ministério Público do Rio de Janeiro, concentra-se na suposta manipulação ocorrida em uma partida entre Flamengo e Santos no Campeonato Brasileiro. No dia 1º de novembro de 2023, Bruno Henrique teria recebido cartões amarelos de forma suspeita.

Recentemente, mais de 50 agentes federais executaram 12 mandados de busca e apreensão em diversas localidades, incluindo residências e centros de treinamento no Rio de Janeiro e Minas Gerais. Entre os locais vasculhados estavam o Ninho do Urubu e a casa de Bruno Henrique na Barra da Tijuca. Durante a operação, apenas o celular do atleta foi apreendido.

A investigação também envolve familiares do jogador, ampliando o escopo das apurações. Enquanto aguarda o desfecho das investigações, Bruno Henrique mantém seu foco no futebol e continua contribuindo para o sucesso do Flamengo dentro de campo.