Atacante do Corinthians se Envolve em Acidente, Tenta Fugir e é Detida

Na manhã de sábado, 16 de setembro, a jogadora Jaqueline Ribeiro, atacante do Corinthians, envolveu-se em um acidente de trânsito na zona leste de São Paulo. O incidente ocorreu na rua Síria, no bairro Parque São Jorge, quando Jaqueline colidiu seu Audi na traseira de um Hyundai Creta e, subsequentemente, atropelou uma mulher de 40 anos que estava no local.

Testemunhas relataram que a atleta tentou deixar o local do acidente, mas foi impedida por pedestres que presenciaram o ocorrido. Segundo o boletim de ocorrência, Jaqueline conduziu o veículo por cerca de 400 metros antes de ser detida por pessoas que bloquearam a rua. Ao ser questionada pela Polícia Militar, a jogadora alegou não se lembrar da colisão ou do atropelamento e justificou sua tentativa de fuga pelo medo.

O Corinthians se manifestou em nota, afirmando que Jaqueline foi submetida a exame para detecção de álcool no Instituto Médico Legal (IML), com resultado negativo. O clube expressou solidariedade à vítima e desejou sua pronta recuperação. O boletim de ocorrência classifica o caso como crime de trânsito, abrangendo lesão corporal culposa e fuga do local do acidente.

Apesar da ausência de sinais claros de embriaguez, o policial militar presente observou que Jaqueline apresentava “olhar cansado e fala pastosa”. Detalhes sobre o estado de saúde da vítima não foram divulgados.

O incidente ocorreu após a vitória do Corinthians sobre o Palmeiras na final do Paulistão Feminino. Jaqueline declarou ter comemorado o resultado com colegas, mas negou consumo de álcool. Este caso reforça a importância da responsabilidade ao volante e as consequências legais em situações de acidentes envolvendo lesão corporal.