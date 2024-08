Atacante de 18 anos empolga Palmeiras e ganha duas renovações em um mês

Luighi, atacante de 18 anos que está no time sub-20 do Palmeiras, tem trabalhado com frequência com o elenco profissional e o UOL apurou que ele deve ganhar mais minutos de Abel Ferreira.

Apesar de ser um atleta do sub-20, Luighi participa dos treinos com o elenco profissional e tem encantado Abel nas atividades. Ele já estreou no profissional nos finais das partidas contra o Bahia e o Atlético-GO no mês passado.

Luighi ganhou duas renovações de contrato no Palmeiras em menos de um mês. O Alviverde gostou do desempenho do atleta tanto na base quanto no profissional e ajustou as condições contratuais para se proteger de possíveis investidas de outros clubes.

O atacante segue fazendo parte do time sub-20, mas se continuar se dedicando e evoluindo no clube pode aparecer na equipe — que não vive bom momento no setor ofensivo.

Luighi faz parte da “geração do bilhão” da base palestrina, que tinha Endrick e Luis Guilherme como destaques. No clube desde 2016, o atacante conquistou os Paulistas Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17 e Sub-20, sendo também bicampeão do Brasileiro Sub-17 (2022 e 2023) e da Copa do Brasil Sub-17 (2022 e 2023).

Como joga Luighi?

Mais parecido com Rony do que com Flaco López. Luighi é um camisa 9 que se destaca pela mobilidade e explosão, algo que Flaco não tem.

Ele tem 1,82 e chuta com o pé direito. O jogador teve uma média impressionante de gols no ano passado: 28 jogos e 23 gols marcados.

Na atual temporada pelo time sub-20, Luighi atuou em 20 jogos e marcou 11 gols. Seu contrato com o Alviverde vai até dezembro de 2028.