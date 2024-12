Atacadão de Santo André recebe tradicional Caravana de Natal da Coca-Cola

O Atacadão, uma das maiores redes atacadistas do Brasil, já está em clima natalino! No dia 7 de dezembro, a unidade de Vila Metalúrgica, em Santo André, região do Grande ABC de São Paulo, receberá a tradicional Caravana de Natal da Coca-Cola. A ação acontecerá no estacionamento da loja, a partir das 18h, com entrada gratuita e aberta ao público.

A caravana chega à rede para transmitir a magia, esperança e solidariedade típicas dessa época do ano, alinhada à campanha de Natal da Coca-Cola, com o tema “Desperte o Papai Noel que há em você”. Atração para toda a família, o evento contará com apresentações de músicas natalinas, um show de luzes de LED, além de interações com o Papai Noel e a Mamãe Noel, e uma simulação da Fábrica da Coca-Cola.

“Estamos muito felizes em receber a Caravana de Natal da Coca-Cola nas nossas lojas. Esta é uma ação tradicional e muito esperada pela população. O Natal é uma época especial para nós, e queremos compartilhar com nossos clientes um momento mágico e simbólico, como um presente para quem esteve conosco durante o ano de 2024”, afirma Marco Oliveira, CEO do Atacadão.

No Atacadão, as Caravanas de Natal da Coca-Cola começaram sua jornada no Ceará, no mês de novembro e, até o fim de dezembro, irão cumprir o roteiro que inclui lojas da Bahia, Rio de Janeiro, litoral de São Paulo e Paraná. Além de passar pela rede, as caravanas também estarão em mais de 200 cidades brasileiras.

Para saber o cronograma completo das caravanas, acesse: Link

Serviço:

Caravana de Natal no Atacadão Santo André:

Endereço: Avenida dos Estados, 5200 – Vila Metalúrgica – Santo André – SP

Data: 7 de dezembro

Horário: a partir das 18h

Entrada: gratuita