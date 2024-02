Astro tailandês de séries Boys Love, Mew Suppasit fará evento no Brasil

Um dos mais conhecidos atores tailandeses de séries Boys Love, Mew Suppasit virá pela primeira vez ao Brasil em 2024. O astro de séries como TharnType fará única apresentação em São Paulo, no dia 18 de agosto, no Terra SP. Os ingressos custam a partir de R$150 e estarão à venda a partir do dia 10 de fevereiro, exclusivamente pela internet, na Shotgun.

Mew Suppasit fará um fan meeting em São Paulo, evento que mistura apresentações musicais e interação com o público e é característico da indústria do entretenimento asiático. Além de assistir ao evento, fãs poderão adquirir ingressos para tirar fotos, assistir à passagem de som e cumprimentar o artista na saída do fan meeting.

Durante o dia 9 de fevereiro, haverá pré-venda para os membros do Clube Fidelidade Galaxie. A venda para o público geral estará disponível a partir das 12h do dia 10 de fevereiro e há opção de entradas promocionais para quem fizer a doação de 1kg de ração para cães ou gatos no dia do evento.

Sobre o Mew

Suppasit Jongcheveevat, conhecido como Mew, começou sua carreira como modelo, antes de participar de programas de TV e séries na Tailândia. Ele se tornou conhecido internacionalmente após protagonizar a série TharnType The Séries, em 2019, uma das mais populares do Boys Love, categoria de ficção asiática sobre relacionamentos amorosos entre personagens masculinos, conhecida como BL. Desde o sucesso da série e da segunda temporada de TharnType, Mew tem trabalhado em filmes e diversas séries televisivas. Entre seus trabalhos mais recentes, está o BL com produção tailandesa e sul-coreana Love is Like a Cat e a série The Ocean Eyes, co-produzida por Mew e o produtor estadunidense Rick McCallum, produtor da trilogia prequela de Star Wars.

Na música, Mew começou sua carreira em 2020, com o single “Season of You”. Ele lançou seu primeiro álbum no ano seguinte, 365, tornando-se o primeiro artista tailandês a emplacar músicas na parada da Billboard, com cinco músicas do disco. Em 2022, Mew também lançou “Turn off The Alarm” em parceria com o cantor sul-coreano Suho, do grupo de k-pop EXO. Com mais de 5 milhões de seguidores no Instagram, além de ator, modelo e cantor, Mew também é empresário e CEO de sua própria agência de entretenimento. Ele também se dedica a carreira acadêmica, sendo Mestre em Engenharia e Doutorando em Engenharia Industrial.

CONFIRA O SERVIÇO COMPLETO – MEW SUPPASIT 1ST FAN MEETING IN BRAZIL

SÃO PAULO – SP

Data: 18 de agosto de 2024 (domingo)

Horários: 19h (abertura dos portões às 17h)

Local: Terra SP (Av. Salim Antônio Curiati, 160 – Campo Grande)

Classificação: 16 anos. Menores de 16 anos apenas acompanhados dos pais, responsável legal ou parentes, mediante documento comprobatório. Idade mínima para participar do evento: 12 anos.

Onde comprar: https://shotgun.live/events/mew-suppasit-1st-fan-meeting-in-brazil

Formas de pagamento: Débito, crédito, PIX. Parcelamento em até 12x no cartão de crédito.

Valores dos ingressos (sujeito a taxa de conveniência):

Pista Premium: R$320 (meia-entrada e social) | R$640 (inteira) Pista: R$150 (meia-entrada e social) | R$300 (inteira)

Camarote: R$270 (meia-entrada e social) | R$540 (inteira) VIP 1 (Inclui ingresso Pista Premium + Foto em Dupla* + Sound Check + Entrada Antecipada + Pôster pré-autografado + Send-off): R$1.500 (meia-entrada e social) | R$1.660 (inteira) VIP 2 (Inclui ingresso Pista Premium + Foto em Grupo* + Pôster pré-autografado + Send-off): R$850 (meia-entrada e social) | R$1.010 (inteira) VIP 3 (Inclui ingresso Camarote + Foto em Grupo* + Send-off): R$590 (meia-entrada e social) | R$725 (inteira) Send-off**: R$120 (valor único)

Mediante doação de 1kg de ração para cães ou gatos a serem entregues no dia do evento (não são aceitos pacotes a granel).

A Foto em Dupla será tirada com o ator + 2 participantes. A Foto em Grupo será tirada com o ator + 10 participantes.

O ingresso Send-off não inclui entrada para o fan meeting e deve ser adquirido apenas por participantes que possuam algum outro ingresso.

Por se tratar de serviços de interação com o artista, não se aplica o benefício da meia-entrada para o ingresso de Send-off. Para os pacotes VIP, o valor da meia-entrada se aplica apenas ao valor referente ao ingresso para o fan meeting incluso no pacote e não aos serviços de interação.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

– Participantes do VIP 1 terão entrada antecipada na casa de shows, às 15h, com tempo de tolerância de chegada até às 15h15. O Soundcheck (Passagem de Som) acontecerá às 15h30 e participantes que não comparecerem no horário não terão direito ao reembolso. Caso haja alteração no horário do Soundcheck, os participantes serão informados antecipadamente por e-mail.

– Nas Fotos em Dupla e em Grupo, a sequência dos participantes é definida de acordo com a ordem da fila de atendimento, que não pode ser interrompido para formação de grupos específicos.

– Os eventos de interação Foto em Dupla, Foto em Grupo e Send-off acontecerão após o fan meeting.

– Em caso de arrependimento da compra, o cancelamento do ingresso deverá ser, obrigatoriamente, solicitado em até 07 (sete) dias corridos, contados a partir da data da efetivação da compra. Para ingressos adquiridos em prazo inferior a 07 (sete) dias da realização do evento, o prazo máximo de cancelamento é de 48 horas antes da realização do mesmo. Cancelamentos solicitados no dia da realização do evento não serão acatados.

– No valor de todos os ingressos, é cobrada uma taxa de conveniência no valor de 12,5% do pedido, no ato da compra. Esse valor é referente ao serviço prestado pela Shotgun de venda e gerenciamento dos ingressos e não é reembolsável.

– A Highway Star não se responsabiliza por ingressos adquiridos em pontos de venda não oficiais.

ATENÇÃO!

Para entrada nos eventos, é OBRIGATÓRIA a apresentação de um documento oficial e original com foto. São aceitos como documentos de identidade:

– Carteira de identidade;

– Carteira expedida por órgão público, válida, por lei, como documento de identificação pessoal em todo território nacional;

– Carteira de identidade expedida por comando militar, bombeiros e polícia militar;

– Carteira nacional de habilitação (CNH);

– Carteira de identidade expedida por órgão fiscalizador de profissões regulamentadas por lei;

– Carteira de trabalho e da previdência social (CTPS);

– Passaporte.

Qualquer outro documento que não esteja entre os citados acima NÃO garante a entrada no evento. Documentos digitais serão aceitos desde que emitidos pelos respectivos órgãos públicos.

Participantes que não apresentarem a documentação não poderão participar do evento e não terão direito ao reembolso.

De acordo com as leis federais, estaduais e municipais, terão direito ao benefício da meia-entrada:

Em São Paulo:

– Estudantes do território nacional de instituições públicas ou privadas da Educação Básica, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação Profissional Técnica de Nível Médio, Educação de Jovens e Adultos, Educação Profissional e Tecnológica, Ensino Superior, Especialização, Pós-graduação (stricto ou lato senso), Supletivo e Técnico Profissionalizante, seja na modalidade presencial, híbrida ou virtual;

– Pessoas com deficiência, inclusive seu acompanhante quando necessário;

– Pessoas de 15 a 29 anos de baixa renda inscritos no CADÚNICO com renda mensal de até dois salários mínimos;

– Pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;

– Diretores, coordenadores pedagógicos, supervisores e titulares de cargos do quadro de apoio das escolas das redes estadual e municipais;

– Professores, diretores, coordenadores pedagógicos, supervisores e titulares do quadro de apoio da rede pública estadual e municipal de ensino do estado de São Paulo;

– Aposentados.

Além dos beneficiados por lei, a meia-entrada estará disponível para membros do clube de vantagens Galaxie da Highway Star.

Dúvidas? Leia nossa lista de Perguntas Frequentes: https://www.hwstar.com.br/news/faq/mew-suppasit-no-brasil-duvidas-frequentes