“ASTRO”: Pedro Sampaio anuncia lançamento de álbum

A espera acabou! Pedro Sampaio disponibilizará seu novo álbum, “ASTRO”, no dia 4 de setembro, às 21h, em todas as plataformas digitais. O segundo disco de sua carreira contará com os sucessos “POCPOC” e “PEDRIN”.

O projeto representa um ponto de virada e transformação pessoal e profissional na vida de Sampaio, além de revelar o amadurecimento do seu trabalho em termos artísticos. O termo “astro” – nome comum a todos os corpos celestes – vem para reforçar a ideia de que os seres são feitos de troca de luz, inspiração, brilho e talento. Assim como Pedro é tocado por diversas pessoas, outros também podem ser tocados por ele.