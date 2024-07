Astro de ‘O Senhor dos Anéis’ conta motivo de não atuar em outras franquias

Protagonista da série “O Senhor do Anéis”, Viggo Mortensen surpreendeu os fãs ao contar que anda meio desestimulado para aceitar convites de outras franquias em Hollywood. Motivo? A falta de roteiros com histórias interessantes e isso também se estende aos filmes. “Tem quer ser sempre sobre a história”, resumiu o intérprete do personagem Aragorn.

Mortensen então continuou: “Não importa para mim qual é o gênero ou qual é o orçamento ou quem está fazendo. Nunca faria um filme apenas porque tal pessoa está dirigindo. Tem que ter a história e, claro, se eu achar que sou o ator certo para o personagem”.

Ele também deu a sua opinião com relação as franquias que anda assistindo na TV. “Geralmente não são tão boas. Quero dizer, para mim, não são bem escritas assim e continuam meio previsíveis”, reconheceu o ator que comentou a possibilidade de voltar a interpretar Aragorn nas telonas. No momento, “The Lord of the Rings: the hunt for Gollum” (“O Senhor dos Anéis: a caçada por Gollum”, na tradução livre) está em pré-produção e tem estreia prevista para 2026.

Viggo jura que ainda não sabe nada. “Não sei exatamente qual é a história, não ouvi. Mas eu gosto de interpretar esse personagem. Aprendi muito interpretando Aragorn e me diverti. Eu só faria isso se estivesse certo em termos de, você sabe, a idade que tenho agora e assim por diante”, concluiu.