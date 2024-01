Astro da NBA, Rajon Rondo é preso por porte de armas e drogas

O ex-jogador da NBA, Rajon Rondo, foi preso no último domingo (28) por porte ilegal de armas e drogas. A informação é do jornal WDRB.

O QUE ACONTECEU

Rondo foi parado por policiais por uma infração de trânsito, mas um deles sentiu cheiro de maconha e revistou o carro. O ex-jogador estava andando pelo condado de Jackson, em Indiana.

A polícia encontrou uma arma e uma quantidade de “uso pessoal” de droga. De acordo com o WDRB, ele não poderia estar portando armas por conta de uma ordem de proibição contra ele.

O astro do basquete jogou 16 temporadas na NBA e foi campeão duas vezes. A primeira, com o Celtics em 2008. Doze anos depois, levou o título com o Lakers.