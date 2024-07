Astro da NBA é flagrado criticando filho de LeBron

O astro da NBA Jaylen Brown foi flagrado criticando Bronny James, filho de LeBron e jogador do Los Angeles Lakers. O ex-Boston Celtics assistiu ao jogo do Lakers na Summer League – no qual Bronny participou – e foi gravado criticando o jogador durante conversa com Kysre Gondrezick e Angel Reese, jogadoras da WNBA.

O QUE JAYLEN BROWN FALOU

“Eu acho que ele vai estar em um time da G-League com certeza”, comentou Gondrezick.

Jaylen Brown se manifestou horas depois, mudou o tom e disse estar “ansioso para ver o crescimento de Bronny”. A declaração foi no X, antigo Twitter.

“É um feito ter seu filho junto com você na NBA. Isso reflete sua grandeza e longevidade. Bronny tem todas as ferramentas ao seu redor para ser bem-sucedido. Estou ansioso para ver seu crescimento”, disse.

Bronny foi a 55ª escolha no Draft de 2024 e jogará ao lado do pai no Lakers. De acordo com a imprensa americana, a escolha de Bronny foi um dos pontos utilizados pela equipe de Los Angeles para convencer LeBron de renovar seu contrato.