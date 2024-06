Astra recebe selo “Empresa Amiga dos Direitos Humanos” da Prefeitura de Jundiaí

A Astra, fabricante de produtos para construções e acabamentos, recebeu na última sexta-feira (14/6) o selo inédito Empresa Amiga dos Direitos Humanos, da Prefeitura de Jundiaí (SP), na categoria ouro – honraria máxima desta certificação. O selo é uma iniciativa pioneira da Prefeitura de Jundiaí em reconhecimento às empresas que demonstram seu compromisso com as boas práticas no ambiente corporativo e com as ações voltadas aos direitos humanos.

A Astra reconhece que o capital humano é a sua maior força, por isso reforça por meio da sua cultura e valores, seu comprometimento em respeitar e proteger os direitos humanos em seus processos, relações e operações. A companhia trabalha em prol de um ambiente de conexão com seus públicos, colocando como prioridade as pautas relacionadas à gestão de pessoas, diversidade, igualdade e inclusão, saúde, segurança do trabalho, desenvolvimento humano e responsabilidade social, sempre alinhadas à estratégia ESG. Além disso, a empresa se destaca como signatária do Pacto Global – a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo.

“Ficamos lisonjeados em receber o título da Prefeitura de Jundiaí, cidade onde a Astra está sediada e é acolhida há 67 anos, com muito carinho. Meu avô, fundador da empresa, já estabelecia práticas de ESG antes da sigla existir e sempre esteve atento com todos os stakeholders e a sociedade. Portanto, o reconhecimento também é uma forma de saber que estamos no caminho certo, tentando fazer mais e melhor, buscando inspirar e incentivar outras empresas a seguirem este caminho”, celebra Ana Oliva Bologna, presidente do Conselho de Administração da Astra.

Esta foi a primeira edição do projeto Empresa Amiga dos Direitos Humanos, que contou com a participação de 40 empresas do município, que atuam em diferentes segmentos, e que mantém compromisso autêntico com as práticas empresariais sustentáveis e responsáveis.

Sobre a Astra

A Astra é uma indústria genuinamente brasileira, sediada em Jundiaí, no interior paulista, que está entre os principais fornecedores do mercado de construção e acabamento.

A empresa, multiespecializada, comercializa mais de cinco mil itens, em 35 mil pontos de venda em todo o Brasil. Além disso, exporta para 30 países em todos os continentes. Em 2023, a Astra faturou R$ 783 milhões e empregou mais de 1.800 pessoas.