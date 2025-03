Aston Villa vence Brugge e abre boa vantagem nas oitavas da Champions

O Aston Villa deu um passo significativo em direção às quartas de final da UEFA Champions League 2024/25 ao conquistar uma vitória expressiva de 3 a 1 sobre o Club Brugge, na partida de ida das oitavas de final, realizada na Bélgica nesta terça-feira (4). O jogo evidenciou a eficácia do time inglês, que se mostrou cirúrgico em suas ações em campo.

O duelo teve um início promissor para os visitantes, com Bailey abrindo o placar logo aos três minutos. Apesar da vantagem inicial, o Brugge conseguiu igualar a partida ainda no primeiro tempo, quando De Cuyper marcou em uma jogada bem trabalhada. Entretanto, o Villa não se deixou abalar e voltou a tomar a frente no marcador através de um gol contra do defensor Mechele e um pênalti convertido por Marco Asensio, assegurando assim a vitória.

Com este resultado, o Aston Villa se encontra em uma posição confortável para o jogo da volta, que acontecerá em casa. O time de Birmingham poderá avançar às quartas de final mesmo se perder por um gol de diferença. A equipe se prepara para definir sua classificação em seu estádio, onde espera contar com o apoio de sua torcida.

Por outro lado, a situação se complica para o Club Brugge, que agora precisa vencer o Aston Villa por uma margem mínima de dois gols na próxima partida para ter chance de forçar a prorrogação. Embora tenha mostrado um desempenho sólido durante a partida, a equipe belga terá que superar as dificuldades que surgem após esta derrota.

O Aston Villa terminou a fase de grupos da liga na oitava posição e avançou diretamente para as oitavas de final, encerrando a etapa anterior com uma impressionante vitória sobre o Celtic, onde goleou por 4 a 2 com um hat-trick do atacante Morgan Rogers. Essa performance consolidou a confiança do time para os desafios seguintes.

A equipe começou o jogo com grande intensidade e logo conseguiu marcar. Após o gol inicial, Rashford teve uma oportunidade clara de ampliar a vantagem, mas não conseguiu converter. O Brugge então dominou parte do primeiro tempo, criando chances perigosas e mostrando força ofensiva até que Dibu Martínez fez uma defesa crucial em um chute potente de Talbi.

No segundo tempo, o equilíbrio prevaleceu com ambos os times criando oportunidades. Contudo, tudo mudou rapidamente para o Brugge quando Mechele marcou um gol contra em um lance infeliz e, em seguida, Tzolis foi penalizado por falta sobre Cash dentro da área. Asensio não hesitou e transformou a penalidade em mais um gol para os Villans.

Agora, todos os olhos estão voltados para o jogo da volta, onde o Aston Villa buscará confirmar sua passagem às quartas de final e seguir firme em busca do título europeu.