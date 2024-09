Aston Martin Vanquish – Um ícone retorna para reinar supremo

Com a introdução do carro-chefe mais potente em seus 111 anos de história, a Aston Martin tem o orgulho de anunciar o retorno de sua placa de identificação mais lendária: Vanquish.

Obra-prima técnica digna de um verdadeiro líder de classe, o Vanquish está no auge da lendária linha de carros esportivos com motor dianteiro da Aston Martin. Exibindo capacidade excepcional de engenharia interna, uma nova lenda estende essa linhagem dinástica em estilo magnífico.

Os destaques incluem um motor V12 de classe mundial com potência monumental, um chassi personalizado repleto de tecnologia dinâmica de última geração, carroceria de fibra de carbono de presença incomparável e um interior que define novos padrões de luxo moderno. Com produção limitada a menos de 1.000 exemplares por ano, este ícone continuará a reinar em exclusividade ultraluxuosa.

Alimentado por um novo motor V12 biturbo de 5,2 litros produzindo incríveis 835 cv e 1.000 Nm de torque, o Vanquish atinge um novo padrão de desempenho de supercarro com imensa aceleração em marcha e uma velocidade máxima de 345 mph – a maior velocidade máxima de um carro de produção em série da Aston Martin até hoje. Esse desempenho e eficiência sem precedentes foram alcançados por meio do refinamento de cada estágio do processo de combustão interna. Esse mesmo refinamento garante que este magnífico V12 atenda à mais recente legislação de emissões em mercados globais.

Com seu chassi meticulosamente aprimorado, o Vanquish aproveita o poder de processamento dos sistemas de controle de trem de força, chassi e freio mais sofisticados disponíveis para fornecer uma combinação única de caráter e capacidade que funde o conforto de um GT destruidor de continentes com a precisão, explorabilidade e experiência de direção envolvente e divertida de um supercarro.

Sobre o espetacular novo carro-chefe com motor V12, o presidente executivo da Aston Martin, Lawrence Stroll, afirmou: “Com a introdução do Vanquish, coroamos o portfólio de carros esportivos de última geração da Aston Martin. O Vanquish faz uma declaração enfática e cumpre ainda mais nossa missão de criar os carros mais potentes, mais bonitos e mais emocionantes no mercado de carros esportivos de ultraluxo. Como tal, o Vanquish é o mais verdadeiro Aston Martin. Projetado de forma imaculada e impecavelmente projetado, ele define novos padrões extraordinários de desempenho, estilo e luxo para uma nova geração de conhecedores”.

Trem de força

Com grande apreciação pelos desejos do cliente, a Aston Martin se comprometeu a continuar sua dinastia de 25 anos de carros-chefe com motor V12 entregando o mais potente já visto da marca em sua linha principal de carros esportivos. Com 835 cv e 1.000 Nm de torque, ele fornece a maior potência específica de um motor Aston Martin V12: 160 cv/litro. Como tal, o Vanquish 2024 está no topo de uma evolução implacável, que viu as entregas de potência e torque quase dobrarem desde a introdução do primeiro conceito do Projeto Vantage em 1998.

Os destaques do novo motor V12 incluem bloco de cilindros e bielas reforçados, cabeçotes de cilindro redesenhados incorporando eixos de comando reprojetados e novas portas de admissão e escape. Velas de ignição reposicionadas e novos injetores de combustível de maior vazão fornecem combustão otimizada para ganhos de desempenho e eficiência líderes da classe. Além disso, novos turbocompressores de alta velocidade e inércia reduzida oferecem maior desempenho e resposta do acelerador.

Explorando alguns desses destaques em mais detalhes, para ajudar a levar o novo motor V12 a níveis maiores de desempenho, novos turbocompressores de inércia reduzida com uma velocidade máxima mais alta (+15%) foram instalados para aproveitar a energia aumentada no escapamento e fornecer maior fluxo de ar para o motor. Novos injetores de combustível com vazão 10% maior permitem que o motor atinja sua potência máxima, ao mesmo tempo em que garantem que ele atenda às suas metas de emissões.

Para tornar esta última geração do Twin-Turbo V12 o mais responsivo já oferecido, bem como o mais potente, o Vanquish ganha uma nova função Boost Reserve. Esta nova tecnologia permite ainda mais entrega de potência reativa, particularmente benéfica para manobras de ultrapassagem, bem como direção dinâmica.

O Boost Reserve aumenta a pressão de turbo acima do que normalmente seria necessário para qualquer posição de aceleração parcial. Por isso, ele está pronto para ir quando a potência total for necessária. Isso é feito durante demandas parciais de aceleração, imperceptivelmente para o motorista, equilibrando a posição do flap do acelerador (para restringir o fluxo de admissão) e a válvula de descarga inteligente no turbo (para ajustar a pressão de admissão aumentada) para corresponder ao que o motorista espera. Quando o motorista exige potência/torque total, o acelerador libera a pressão de turbo acumulada para resposta imediata.

Ganhos de desempenho adicionais foram encontrados com a ajuda do parceiro técnico da Aston Martin Aramco Formula One Team, Valvoline, que forneceu o mais recente óleo de motor de alto desempenho para o Vanquish. Fluindo por meio de um refrigerador de óleo de motor maior com 50% mais capacidade de rejeição de calor, o lubrificante de motor totalmente sintético é mantido em sua temperatura operacional ideal, ajudando a manter a pressão ideal do óleo do motor em todas as situações.

Pela primeira vez em um carro esportivo Aston Martin V12 com motor dianteiro, a renomada caixa de câmbio automática ZF de 8 velocidades é combinada com um diferencial eletrônico de deslizamento limitado traseiro (e-diff). Este e-diff é integrado ao programa eletrônico de estabilidade (ESP), fornecendo um link direto para o comportamento dinâmico do carro e permitindo que o deslizamento das rodas seja gerenciado no eixo traseiro para otimizar a tração em todas as condições.

Ao contrário de um diferencial mecânico de deslizamento limitado convencional, este e-diff pode transitar de totalmente aberto para 100% bloqueado em 135 milissegundos. Combinado com a mais recente tecnologia ESP, isso melhora significativamente a capacidade dinâmica, proporcionando maior agilidade em curvas de baixa e média velocidade, ao mesmo tempo em que oferece maior controle em condições de sobreviragem (a popular “saída de traseira”) e mudança de faixa em alta velocidade. Como tal, é parte integrante do caráter dinâmico do Vanquish, “encurtando” o carro em curvas mais fechadas, dando-lhe mais resposta rotacional aos comandos de direção, ao mesmo tempo em que fornece estabilidade e compostura garantidas em curvas rápidas.

Com uma relação de transmissão final de 2,93:1, o Vanquish é otimizado para velocidade máxima, atingindo 345 km/h. Uma nova calibração de transmissão melhora as velocidades de troca e a interação do motorista, enfatizando ainda mais o engajamento e a sensação de desempenho do novo modelo.

O diretor técnico da Aston Martin, Roberto Fedeli, disse: “Era inconcebível que um novo carro-chefe da Aston Martin fosse movido por algo diferente de um V12 de última geração. Para isso, nossa equipe de engenharia retrabalhou completamente nosso motor biturbo de 5,2 litros existente, desde a fundição do bloco até os cabeçotes dos cilindros. Com metas ambiciosas para ganhos de potência e torque, além de metas igualmente difíceis para melhorias na dirigibilidade, eficiência e conformidade com as emissões globais, o resultado é uma obra-prima moderna, que oferece características de desempenho inigualáveis por qualquer outro carro em sua categoria. Como tal, o Vanquish faz uma declaração enfática, com sua potência abundante e prestígio superados apenas pela paixão e habilidade colocadas em sua criação”.

Estrutura da carroceria

Um motor tão formidável exige um chassi igualmente inigualável. Um que estabeleça novos padrões de rigidez estrutural e forneça a plataforma definitiva para um sistema de suspensão de última geração capaz de fornecer uma dinâmica impecavelmente ajustada.

Como seus aclamados companheiros DB12 e Vantage, o Vanquish é construído em torno de uma estrutura de carroceria de alumínio colado com suspensão dianteira de duplo braço triangular e suspensão traseira multi-link. Aprimorado para fornecer uma dinâmica mais focada e envolvente, componentes adicionais de reforço da parte inferior da carroceria fornecem um aumento de 75% na rigidez lateral em relação ao carro-chefe anterior da Aston Martin, o DBS 770 Ultimate.

Cerca de 80 mm mais longo na distância entre eixos (o aumento feito entre o pilar A e o eixo dianteiro), o chassi recebeu uma travessa do motor mais rígida para fornecer maior rigidez torcional e rigidez lateral entre as torres de suspensão dianteiras. Isso se traduz em melhor rigidez de montagem para os amortecedores Bilstein DTX; novo no Vanquish e com uma calibração personalizada, permitindo um desempenho de amortecimento mais eficiente e refinamento aprimorado.

Uma nova bandeja inferior dianteira e uma nova travessa dianteira trazem ganhos adicionais em rigidez, a bandeja inferior dianteira mais espessa suportando a rigidez horizontal do subchassi dianteiro para melhor sensação e resposta da direção. Reprojetada e reposicionada para trás para aumentar a rigidez do ponto de montagem para a suspensão dianteira de duplo braço oscilante, a nova travessa traz melhorias tangíveis na sensação de direção dentro e fora do centro.

O reforço lateral aumentado entre as torres de suspensão traseira melhora a rigidez de montagem dos novos amortecedores Bilstein DTX para maior estabilidade e uma sensação aprimorada de conexão entre a carroceria, a suspensão e o eixo traseiro. Completando o conjunto de melhorias estruturais, uma bandeja inferior traseira mais espessa melhora a rigidez horizontal da rigidez horizontal do subchassi traseiro, em aumentando a estabilidade do eixo traseiro e otimizando o equilíbrio dinâmico do veículo.

Dinâmica do chassi

Ao desenvolver o Vanquish, o objetivo era criar um carro que parecesse relaxante e seguro sem esforço em viagens longas, com a capacidade de entregar o melhor em todos os tipos de estrada no modo GT. Somente quando desejasse elevar e intensificar ainda mais o desempenho e o caráter o motorista sentiria a necessidade de mudar para os modos de amortecedores mais agressivos Sports e Sport+.

Consequentemente, o equilíbrio de passeio e manuseio do Vanquish foi submetido a um escrutínio excepcional para entregar esta mistura de postura flexível e desempenho máximo. Aumentos na rigidez da carroceria foram explorados para obter maior feedback e dinamismo, enquanto ganhos na rigidez lateral proporcionaram uma melhor transferência de carga no eixo dianteiro, ajudando a melhorar a capacidade de resposta na parte frontal.

A mais recente tecnologia de amortecedor Bilstein DTX (vista pela primeira vez no DB12) foi introduzida no Vanquish, permitindo uma divergência significativa entre os modos de direção. Essa faixa mais ampla permite ao amortecedor uma faixa maior de refinamento e controle nas configurações do modo de direção. Tempos de resposta ultrarrápidos do amortecedor garantem que o modo GT retenha uma qualidade de passeio compatível, ao mesmo tempo em que oferece níveis aprimorados de agilidade e resposta. Definindo um novo caráter dinâmico, os modos Sport e Sport+ fornecem progressivamente mais resposta e controle mais firme da carroceria.

Para melhorar o comportamento dinâmico e a resposta, a rigidez de rolagem do chassi foi aumentada com barras estabilizadoras (ARB) de diâmetro maior. Com melhorias na rigidez da carroceria garantindo uma plataforma sólida para o chassi, a rigidez da bucha da suspensão foi otimizada para manter um equilíbrio de refinamento e controle. Isso minimiza o feedback indesejado da superfície da estrada, ao mesmo tempo em que mantém o controle ideal da suspensão e a sensação da direção.

Como o elo principal entre o motorista e o carro, o sistema de direção do Vanquish se concentra na precisão e resposta. A instalação de uma coluna de direção não isolada proporciona uma sensação dinâmica aprimorada, fornecendo uma conexão incorrupta entre o motorista, o volante e a estrutura da carroceria.

O sistema de direção elétrica assistida (EPAS) foi recalibrado, com foco em fornecer uma sensação de direção central refinada e relaxada, mas que inspira confiança. Ao oferecer precisão de direção ideal e resposta de superfície detalhada, o Vanquish expressa suas credenciais esportivas claramente, mas sem dominar a experiência de direção.

Com assistência variável e sensível à velocidade e 2,27 voltas de trava a trava para manobras fáceis, a direção faz parte dos programas do modo de direção e, portanto, oferece um nível variado de assistência dependendo do modo selecionado: o Vanquish oferece peso equilibrado em condições normais de direção com uma sensação mais firme, mais pesada e mais dinâmica nos modos mais agressivos.

Oferecendo configurabilidade quase ilimitada e totalmente integrado aos sistemas de controle dinâmico global do Vanquish, o e-diff permite que cada modo de direção ofereça um caráter distinto. É uma das chaves para a excepcional largura de banda dinâmica do Vanquish e para criar um carro que pode se moldar instantaneamente ao humor do motorista ou às condições predominantes.

Os benefícios do e-diff em comparação com um diferencial mecânico de deslizamento limitado tradicional são transformadores. Em termos de desempenho puro, ele melhora significativamente a agilidade em baixa velocidade e a estabilidade em alta velocidade, mantendo um equilíbrio neutro, também trabalhando para melhorar o equilíbrio de manuseio na saída de curvas enquanto maximiza a tração. Ele também é mais eficaz ao gerenciar superfícies de aderência variáveis.

O mais significativo é a capacidade de integrar totalmente o e-diff com o novo sistema de Controle Eletrônico de Estabilidade de última geração. Lançado pela primeira vez no DB12 e no Vantage, e agora apresentando a mais recente funcionalidade de controle, este novo sistema ESP foi projetado para oferecer ao motorista suporte dinâmico aprimorado e segurança máxima, com ajuste e aplicação exclusivos do Vanquish. Perfeitamente integrado ao controle dinâmico progressivo, o sistema evita intervenções abruptas, prevendo níveis de aderência ideais por meio de algoritmos de ponta, ao mesmo tempo em que reage a instabilidades momentâneas do veículo.

Esta tecnologia preditiva usa um conjunto de controladores inteligentes e modelos de software que avaliam continuamente as entradas por meio de um acelerômetro de seis dimensões, sensores de velocidade das rodas, ângulo de direção e sensores de ângulo do pedal. Isso permite que o sistema crie um cenário digital ao vivo na unidade de controle mestre e utilize todos os sistemas ativos em seu potencial máximo.

O uso de controladores inteligentes baseados em modelos permite que o sistema preveja o comportamento do veículo e faça ajustes menores, não percebidos pelo motorista, para uma sensação de desempenho natural, ao mesmo tempo em que fornece uma estimativa precisa para melhorar o desempenho do módulo individual. O sistema oferece quatro modos ESP predefinidos (On, Track, Off e Wet) selecionáveis por meio do botão ESP no console central. O modo Wet é vinculado ao modo de direção, que melhora a estabilidade em superfícies de baixa aderência.

Como carro-chefe da marca, o Vanquish apresenta um sistema de freio de cerâmica de carbono como padrão. Composto por discos de 410 mm no eixo dianteiro e 360 mm no traseiro, oferece maior desempenho de frenagem, redução do fading em temperaturas de até 800 °C e uma redução significativa no peso não suspenso (27 kg a menos em comparação com os freios de ferro fundido), o que também beneficia a qualidade do passeio e o comportamento dinâmico de manuseio. O resfriamento do freio é obtido por meio de dutos de resfriamento dedicados, que são alimentados com ar de uma entrada no para-choque dianteiro e enviam esse fluxo de ar em massa diretamente para os freios sem interrupção.

O novo sistema ABS emprega quatro novos controladores para gerenciar o controle de deslizamento de freio integrado (IBC), o controle de tração integrado (ITC), o controle de veículo integrado (IVC) e a estimativa de dinâmica de veículo integrada (IVE). Juntos, eles formam um único sistema de controle de dinâmica de veículo para fornecer distâncias de frenagem significativamente melhoradas em relação aos sistemas tradicionais, introduzindo uma nova dimensão de desempenho dinâmico e controle. Por exemplo, o lBC ajuda a melhorar as distâncias de frenagem ao maximizar o atrito disponível em cada curva. Combinado com o aprendizado de deslizamento em todas as situações de controle de freio e se beneficiando da integração com o e-diff para manter o carro equilibrado, o sistema permite uma frenagem controlada mais profunda em uma curva para uma sensação incomparável de potência, equilíbrio e controle.

Usando a mais recente tecnologia dos parceiros de engenharia da Aston Martin e a experiência técnica dos especialistas internos em dinâmica, o Vanquish é o primeiro dos carros esportivos de última geração a se beneficiar do Corner Braking 2.0. Ao criar um elo mais forte entre o IBC e os módulos IVC, o sistema Corner Braking 2.0 é um otimizador preditivo, permitindo que o carro mantenha a estabilidade durante a frenagem em trilha em uma curva.

Isso permite que o Vanquish mantenha uma linha mais fechada em uma curva, utilizando mais do potencial de frenagem traseira sem sacrificar a estabilidade. Com maior potencial de frenagem traseira sendo usado, o motorista pode frear mais tarde, com o vetor de torque de deslizamento aumentando a sensação de uma experiência de direção suave e linear, com melhor sensação do pedal e recuperação de deslizamento aprimorada, se necessário.

Embora o Vanquish não tenha sido construído para a pista de corrida, recursos como este demonstram a capacidade dinâmica encontrada em toda a linha Aston Martin. É essa profundidade de capacidade e ajuste preciso que eleva a experiência de dirigir o Vanquish, especialmente para aqueles que desejam explorar totalmente os limites de seu desempenho.

Colocando o máximo de borracha na estrada, o Vanquish apresenta rodas de liga leve forjadas de 21 polegadas e pneus Pirelli P ZERO personalizados como padrão. Trabalhando em estreita colaboração com seus fornecedores estratégicos, os engenheiros da Aston Martin otimizaram a estrutura das rodas leves para minimizar o peso, maximizar a durabilidade e o desempenho dinâmico sem comprometer o caráter do design. Usando simulação de ponta para garantir que todo o excesso de peso tenha sido removido, essas rodas são mais leves do que as rodas de 21” anteriores. Para equilibrar a mistura única de desempenho de supercarro e experiência de direção ultraluxuosa do Vanquish, a Aston Martin trabalhou em estreita colaboração com a Pirelli para desenvolver um composto de pneu personalizado para a marca. O novo P ZERO™ atende às exigentes metas de desempenho da Aston Martin graças aos recursos tecnológicos avançados e materiais de última geração. Os requisitos de conforto de direção da Aston Martin são atendidos com o Pirelli Noise Cancelling System (PNCS), uma tecnologia que pode reduzir o ruído dentro do carro pela metade graças a um dispositivo de absorção de som na parte interna do pneu.

“O Vanquish traz outra dimensão à revitalizada linha Aston Martin. O novo motor V12 tem imenso torque logo acima da marcha lenta combinado com um topo de linha verdadeiramente feroz. É realmente um motor extraordinário. Essa sensação de propulsão sem limites teve que ser acompanhada por um nível igual de controle e sutileza, algo que alcançamos explorando ainda mais o tremendo escopo dos novos amortecedores adaptativos Bilstein DTX, e-diff e eletrônica de última geração. Também trabalhamos em estreita colaboração com a Pirelli, desenvolvendo um pneu sob medida, adaptado especificamente para o Vanquish. A mistura resultante de precisão dinâmica, desempenho épico e refinamento luxuoso é excepcionalmente especial, com uma largura de banda que define um novo padrão para o modelo halo da marca e é digna do nome Vanquish”, diz Simon Newton, diretor de desempenho de veículos da Aston Martin.

Estilo – Exterior

Com uma linguagem de superfície totalmente nova, o Vanquish expressa elegância contemporânea por meio de seu físico tonificado, postura ampla e curvas fluidas. A chave para alcançar uma presença tão atraente é uma distância entre eixos aumentada, com a distância entre o Pilar A e o eixo dianteiro sendo estendida em +80 mm para alongar o capô para um perfil elegante e indulgente.

Ao ampliar as proporções do motor dianteiro, o Vanquish expressa uma sensação fabulosa de velocidade e potência, sua forma de lágrima capturando o imenso fluxo de propulsão da frente para trás. Ele também se inspira na profunda conexão da Aston Martin com o automobilismo, a equipe de design se inspirando nos icônicos Aston Martins do passado e do presente. Em particular, os intrincados detalhes funcionais encontrados nos carros de Fórmula 1 de hoje e as formas limpas e fluidas dos diabolicamente rápidos “Project Cars” desenvolvidos a partir de modelos de produção em série para correr em Le Mans durante a década de 1960.

Esta herança do automobilismo pode ser vista em algumas das características definidoras do Vanquish: o capô esculpido, com persianas térmicas inspiradas na F1 para ajudar a resfriar o motor V12, e a cauda que serve para reduzir o arrasto, uma característica dos Project Cars. A incorporação perfeita desses e outros detalhes demonstra um domínio instintivo da forma do design e da função técnica.

Marek Reichman, vice-presidente executivo e diretor de criação da Aston Martin, afirma: “O Vanquish é um modelo icônico para nosso portfólio de carros esportivos e estamos sempre projetando além do esperado. Capturamos a imensidão de seu desempenho e a imperiosidade de sua finalidade pretendida, ao mesmo tempo em que temperamos o Vanquish com um raro e inconfundível senso de elegância. Nossa equipe demonstrou coragem e curiosidade em sua busca para entregar ideias de design inesperadas por toda parte. O exterior em forma de lágrima apresenta uma linguagem de superfície totalmente nova e proporções amplificadas do motor dianteiro, e o ambiente interno combina o foco de um verdadeiro carro de piloto com luxo elevado e tecnologia de ponta. Há uma grande paixão em criar pura emoção, e este novo Vanquish é o ápice da criatividade destemida e da engenhosidade humana. Combinamos o desempenho ultraluxuoso de nível superior com o estilo de carro esportivo britânico.”

O Vanquish recebe um para-choque dianteiro, para-lamas e design de grade totalmente novos, proporcionando um caráter mais assertivo e maior presença na estrada. A grade tradicional é padronizada e a abertura ampliada, oferecendo um aumento de 13% na área de superfície em relação ao DBS 770 Ultimate para auxiliar no resfriamento do motor. Novas saídas de ar externas no para-choque canalizam o ar ao redor do nariz, canalizando o ar frio para os arcos das rodas dianteiras para auxiliar no resfriamento dos freios.

Os faróis Matrix LED apresentam a nova assinatura de luz da marca com luzes diurnas (DRLs) integradas. Detalhes intrincados foram aplicados às luzes, incluindo a marca Aston Martin gravada nas partes internas dos faróis.

Um dos elementos mais marcantes do design geral é o teto de vidro panorâmico. Uma estreia para um Aston Martin V12, o Vanquish é equipado com esse recurso como padrão. Tingido para permitir 6% de transmissão de luz e usando um revestimento de baixa emissividade para proteger os ocupantes dos raios UV-A e B prejudiciais, dispensa a necessidade de uma persiana tradicional e garante que a sensação de espaço e velocidade possa ser apreciada o tempo todo.

Um dos recursos de design mais icônicos de qualquer Aston Martin é a faixa lateral distinta. A assinatura exclusiva do Vanquish fica propositalmente dentro de um painel de preenchimento esculpido. Como padrão, a faixa lateral tem acabamento em cromo brilhante, destacando-se do painel de preenchimento lateral preto brilhante, mas isso pode ser personalizado como parte dos pacotes superiores externos opcionais. Como os Aston Martins do passado, o Vanquish é adornado com um motivo vermelho “V12”, um detalhe sutil com significado histórico evocativo.

Outro recurso instantaneamente reconhecível do Aston Martin são as maçanetas das portas embutidas, agora levadas eletronicamente em direção à mão com um simples toque ou quando o veículo é aberto por meio da chave remota. Os espelhos retrovisores sem moldura apresentam um design menor e mais elegante para melhorar o perfil aerodinâmico do Vanquish, ao mesmo tempo em que maximizam a área da superfície reflexiva para visibilidade traseira ideal.

O design do Vanquish atinge seu clímax na traseira graças aos seus quadris largos e poderosos e à cauda Kamm implacavelmente abrupta com spoiler integrado na tampa do porta-malas para fornecer equilíbrio aerodinâmico da frente para trás. Um elemento de estilo puro da traseira é o “Shield”, projetado para parecer que está flutuando na traseira do carro. Este painel exibe orgulhosamente a marca Aston Martin e pode ser personalizado em vários acabamentos de fibra de carbono ou cor da carroceria. Emoldurando o escudo estão as novas lâminas de luz LED. Visto pela primeira vez no Valkyrie, este layout de iluminação intrincado, composto por sete lâminas individuais, é moderno e simplista em seu design, mas garante que o Vanquish seja tão instantaneamente reconhecível no escuro quanto à luz do dia.

Completando o tratamento traseiro está o difusor de largura total, que gerencia o fluxo de ar de baixa pressão abaixo do carro para melhor estabilidade em alta velocidade. O Vanquish recebe um sistema de escapamento de aço inoxidável recém-desenvolvido com geometria de silenciador exclusiva e impressionante layout de tubo de escape quádruplo. Isso resulta em uma gama aprimorada de frequências e comportamento ressonante que continua a tradição da linhagem Vanquish de emitir um uivo V12 fabuloso. Para aqueles que desejam a melhor experiência auditiva, o Vanquish também está disponível com um sistema de escapamento Titanium opcional, que utiliza um silenciador menor para dar um caráter de som V12 mais claro, mais alto e ainda mais envolvente, ao mesmo tempo em que obtém uma redução de peso de 10,5 kg.

Design – Interior

Artesanato e precisão são temas centrais no interior do Vanquish. Projetado propositalmente como um carro de 2 lugares, o interior do Vanquish é focado em proporcionar prazer ao motorista e compartilhar a experiência visceral com apenas uma pessoa.

Com base na nova arquitetura de interior que deu um salto à frente em todos os carros esportivos de última geração da Aston Martin, o Vanquish recebeu um layout interno personalizado. O console central foi rebaixado para um plano horizontal para uma maior sensação de clareza, espaço e luxo. O interior também utiliza uma mistura de materiais para criar seções com linhas visíveis ousadas para aumentar a sensação de luxo e qualidade. Independentemente da especificação, uma linha de horizonte cromada, sutil e brilhante, substitui uma linha de costura tradicional no painel.

Em uma era de tecnologia em que telas sensíveis ao toque podem dominar o interior, o Vanquish continua a misturar tecnologia com superfícies táteis que retêm a sensação de luxo e são intuitivas de usar durante a condução. Para isso, todos os controles principais do motorista são montados centralmente, mantendo as funções usadas com frequência ao alcance, reforçando a clareza e a simplicidade de um interior focado no motorista.

Enquanto isso, o visor do motorista de 10,25” totalmente digital foi projetado para fornecer informações com a máxima clareza e oferece configurações de exibição personalizadas. Da mesma forma, o sistema de tela sensível ao toque Pure Black de 10,25” com conectividade on-line completa, integrado ao console central reposicionado, apresenta tecnologia com controle de gestos capacitivos completos com um ou vários dedos.

A tela fornece controle do usuário para todas as configurações de infoentretenimento, clima e veículo em geral, bem equilibrado com a sensação tátil de mostradores rotativos de metal sólido, rolos e fixações expostas que são frias ao toque, demonstrando o artesanato e o orgulho que foram investidos na construção do nosso carro-chefe. Esses interruptores e botões físicos são retidos para as principais operações mecânicas de seleção de marchas, seleção de direção, aquecimento e ventilação. Há também interruptores de substituição para chassi, ESP e escapamento, assistência de faixa e controle de distância de estacionamento, garantindo que os controles mais usados possam ser operados intuitivamente e sem a necessidade de tirar os olhos da estrada. O botão de partida/parada do motor de vidro iluminado fica centralmente dentro do console central, proporcionando um procedimento de partida envolvente que se tornou icônico para a Aston Martin.

Ao redor do botão iluminado há um mostrador rotativo de metal usinado tátil para selecionar o modo de direção desejado. A caixa de câmbio automática é controlada usando uma nova alavanca central para selecionar Drive, Neutral e Reverse. Um botão Manual separado permite uma substituição da função automática para uma experiência de direção mais envolvente por meio das pás montadas no volante.

O caráter do som do motor é algo para o qual o nome Vanquish é sinônimo. Ao alterar o modo de direção ou usar o botão de escape dedicado, o caráter do escape pode ser alterado de um tom V12 relaxado e refinado no modo GT para um caráter sonoro cada vez mais encorpado, ousado e assertivo quando os modos Sport e Sport+ são selecionados. Um botão de escape separado permite que o motorista controle essa qualidade sonora independentemente do modo dinâmico selecionado.

O Vanquish é o quarto modelo a apresentar o infoentretenimento de última geração da Aston Martin, um sistema totalmente personalizado e desenvolvido internamente do zero, após sua primeira introdução no DB12, Vantage e DBX707. Complementado por um novo aplicativo para celular Aston Martin que suporta dispositivos Apple iOS e Android, ele permite interação, controle e feedback de e para o Vanquish do cliente por meio de seu dispositivo pessoal.

O sistema de navegação apresenta conectividade online para uma experiência mais inteligente, rápida e informativa. A conexão online permite que o motorista simplesmente procure seu restaurante favorito, leia as avaliações e o escolha como destino.

O mapeamento 3D fornece instruções intuitivas e claras com orientação de faixa e sobreposições de tráfego em tempo real. O roteamento dinâmico conectado garante atrasos desnecessários. A visualização de satélite é baixada dinamicamente para visualizar a área ao redor enquanto você dirige. O Apple CarPlay sem fio também será suportado pelo Vanquish para motoristas que preferem usar aplicativos de navegação por meio de seus dispositivos móveis.

O sistema de infoentretenimento é construído em torno da conectividade online e um aplicativo Aston Martin totalmente novo, funcionalidade que permite que os proprietários do Vanquish se comuniquem, interajam e se envolvam com seu carro.

A conectividade online auxiliará a experiência de propriedade por meio de maior facilidade de uso, tranquilidade e oportunidade de atualizar e aprimorar os recursos do veículo no conforto e na segurança de seu telefone celular. Um sistema em constante expansão, o Aston Martin Connected Car continuará a evoluir conforme os produtos e serviços se tornam disponíveis.

Este novo ecossistema de carros conectados utiliza três elementos principais: o veículo, o aplicativo móvel Aston Martin e os servidores de dados seguros da Aston Martin. Esses três elementos se conectam por meio de redes celulares 4G LTE/GSM em roaming global por meio do e-SIM incorporado no Vanquish, que é hospedado pela Aston Martin. O aplicativo móvel Aston Martin é hospedado por um dispositivo pessoal de bordo e contrato de dados associado. Os dados pessoais são protegidos pelos mais recentes padrões da indústria de segurança cibernética e proteção em nuvem.

Ao comprar seu novo Vanquish, os proprietários são convidados a se inscrever no novo aplicativo móvel Aston Martin e criar seu próprio AML ID exclusivo. Disponível no Apple iOS e Android, o aplicativo oferece uma variedade de pacotes de assinatura de carros conectados que são gratuitos nos primeiros 3 anos e projetados para maximizar a experiência de propriedade da Aston Martin. Conteúdo personalizado específico para seu veículo é apresentado em telas claras e intuitivas que combinam perfeitamente com a nova IU/UX do sistema de infoentretenimento. No aplicativo, os clientes podem monitorar, localizar e proteger seu veículo e também podem gerenciar os detalhes de sua conta e compartilhar na comunidade de proprietários da Aston Martin por meio de feeds de mídia integrados.

Como seria de se esperar, o conforto do motorista e do passageiro é primordial em um carro projetado para fazer longas distâncias sem esforço. Equipado com o Sports Plus Seat como padrão e disponível com o Carbon Fiber Performance Seat como opcional, o Vanquish apresenta uma posição baixa do assento, criando uma sensação esportiva e a posição perfeita para uma direção dinâmica. O console central baixo e os painéis das portas recortados otimizam o espaço ao redor da parte superior do corpo, garantindo que os braços do motorista não sejam prejudicados durante a direção dinâmica ou manobras.

A traseira do Vanquish foi cuidadosamente projetada para garantir que cada parte do interior tenha o mesmo nível de detalhes e acabamento. A cinta transversal traseira esculpida é uma declaração ousada que separa as áreas feitas sob medida para conjuntos de bagagem de couro de sela requintados, que estão disponíveis como um acessório.

O artesanato de precisão permanece no cerne de todos os Aston Martins, com detalhes requintados e caráter único incorporados pelos novos padrões de acolchoamento introduzidos com o Vanquish. O novo padrão de acolchoamento é aplicado ao assento Sports Plus e à prateleira traseira. Se uma opção de teto de carbono for selecionada, o acolchoamento da prateleira traseira é espelhado no forro do teto.

Como em, todos os modelos Aston Martin, os clientes Vanquish podem explorar infinitas possibilidades de personalização e sob medida por meio do serviço de personalização Q by Aston Martin. Alistando as habilidades dos designers e artesãos da Q, os clientes fazem uma jornada de comissionamento pessoal inesquecível que pode abranger tudo, desde um único pequeno detalhe distinto até engenharia em grande escala e produção de componentes totalmente sob medida para criar algo verdadeiramente único.

Sendo um modelo de topo, é apropriado que o Vanquish esteja equipado com o melhor sistema de áudio de nossos parceiros de áudio Bowers & Wilkins, como padrão. Perfeitamente integrado e habilmente ajustado para o Vanquish, o sistema de som surround de 15 alto-falantes e amplificação dupla oferece a experiência sonora mais envolvente.

Sobre a UK Motors

A UK Motors representa as marcas McLaren e Aston Martin no Brasil. Formada pela união dos controladores do Grupo Eurobike (rede de concessionárias de marcas Premium) e da Stuttgart (maior rede de concessionários Porsche do Brasil), a UK Motors responde pelas operações de duas das mais conceituadas fabricantes britânicas de carros esportivos e de luxo do mundo.