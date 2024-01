Associados da ACISA elegem nova diretoria

Em cumprimento ao estatuto da ACISA – Associação Comercial e Industrial de Santo André, os seus associados elegeram na noite de ontem (17 de janeiro), a nova Diretoria Executiva e os membros do Conselho Fiscal para o triênio 2024 – 2027.

Com chapa única, o novo presidente eleito é o empresário e presidente da Local Service, Evenson Robles Dotto, que substituirá Pedro Cia Junior, que esteve à frente da presidência por duas gestões. A posse dos novos diretores e dos conselheiros está prevista para o dia 6 de março.

Desde 2018 como presidente da entidade associativa, Pedro Cia Junior, ao lado de seus diretores, realizaram um intenso trabalho em defesa dos interesses da classe empresarial e em busca do desenvolvimento econômico regional, além de enfrentarem vários desafios durante o período da pandemia da covid-19. “Esses dois anos foram decisivos para que a ACISA acelerasse o processo de transformação digital e continuasse contribuindo com os nossos associados na geração de novos negócios”, destaca Pedro Cia Junior.

Com as restrições impostas pela pandemia e total afastamento social, a ACISA lançou em abril de 2020 a Academia de Negócios e Inovação tendo como foco a difusão de cursos, consultorias e conteúdos de interesse da classe empresarial. Por meio dela, também foram realizadas lives semanais, que procuravam ressaltar a expertise dos seus diretores e parceiros como forma de levar conteúdos e ferramentas importantes para o dia a dia do universo corporativo. Os assuntos discutidos versavam desde capacitação profissional, tecnologia e inovação, marketing digital até legalidade e tributação, cooperativismo, importância de fortalecimento do comércio dos bairros e segurança.

Nesse mesmo ano, no mês de outubro, a ACISA lançou o ABC que dá certo, um projeto que traz a experiência de grandes empresários de sucesso para contar suas trajetórias e servir como exemplo para os demais empreendedores. Completando o processo de digitalização, a entidade lançou um novo App com várias funcionalidades para facilitar o dia a dia dos associados, uma série de podcasts e um vasto material com dicas de marketing e um e-book, disponibilizado gratuitamente no portal, com um passo a passo de como o comerciante pode ingressar no e-commerce.

Outra importante ação implantada durante a pandemia da covid-19 foi uma carta de repúdio sobre as medidas impostas pelo governo do estado que prejudicavam a economia, além de solicitar ao prefeito da cidade para que flexibilizassem as medidas de restrição para o comércio e restaurantes.

Sob a gestão de Pedro Cia Junior, a ACISA criou em 2018, em parceria com a Octopus Comunicação, a Campanha Quem é do ABC vota pelo ABC, a fim de aumentar a representatividade da região nas esferas estadual e federal visando o apoio e o maior repasse de recursos para projetos que alavanquem o desenvolvimento e proporcionem mais oportunidades de crescimento econômico e, consequentemente, mais empregos.

No segundo semestre de 2022, a ACISA entregou duas importantes obras do seu plano de retrofit. Uma delas foi o Espaço Empresarial Antonio Carlos Girelli, localizado no andar térreo da entidade e que abriga o atendimento de importantes serviços do Escritório Regional da Junta Comercial de São Paulo (Jucesp), emissão dos Certificados de Origem e Digital e a Academia de Negócios e Inovação.

A segunda etapa do retrofit foi a inauguração do Centro de Capacitações & Negócios, projetado para atender à classe empresarial do Grande ABC. Localizado no prédio anexo ao estacionamento, o espaço possui 580 metros quadrados de área construída, dois andares, acessados por elevador, um auditório para até 60 pessoas, área colaborativa (coworking) com seis salas para locação, dois espaços para treinamento com mesas, copa, área de apoio com impressora e outra para descanso, além de telões de alta definição, smart TV para apresentações e internet de alta velocidade.

O coworking é mais um serviço oferecido com excelente custo x benefício, o qual também disponibiliza endereço comercial e serviço de recepção para atendimento de ligações e anotação de recados para os locatários.

“A diretoria da ACISA é composta por voluntários que cedem seu tempo para trabalhar em prol de outros empresários. Por isso, chego ao término da minha segunda gestão com a certeza de ter cumprido com eficiência a missão que nos foi confiada pelos associados. Afinal, a história de sucesso da entidade é escrita a cada gestão graças ao comprometimento de cada um e tenho a certeza de que o Evenson Robles Dotto escreverá outros importantes capítulos”, declara Pedro Cia Junior.

A ACISA possui mais de 4 mil associados e está localizada na Avenida XV de Novembro, 442 – Centro – Santo André, com estacionamento próprio. Sua diretoria é formada por empresários que doam parte de seu tempo para ajudar e trabalhar em prol do associativismo, para o bem comum da classe empresarial e também para manter a saúde financeira da entidade.

Para conhecer todos os serviços da ACISA, cursos e ações voltadas para capacitação profissional e outros temas ligados ao mundo corporativo, basta acessar o link: bit.ly/ACISA-Canal-WhatsApp e seguir o canal.