Associação Cultural Quilombaque recebe o evento “Circuito Quebrada Viva” com o Coletivo Noroest

No dia 30 de março de 2024 (sábado), a partir de 12h, com entrada gratuita, o Coletivo Noroest (@coletivonoroest) realiza mais um evento da temporada “Circuito Quebrada Viva”. Dessa vez, o

evento acontece na Associação Cultural Quilombaque, que fica na Travessa Cambaratiba, 05, em

Perus, Zona Noroeste de São Paulo (SP), território de origem do coletivo.

O “Circuito Quebrada Viva” é uma ação que surgiu a partir de uma perspectiva cultural periférica

ligada à cultura Hip-Hop, movimento que vem transformando diversas ‘quebradas’ tanto na cidade de

São Paulo, como em outras localidades do país.

A primeira edição dessa temporada foi realizada em fevereiro de 2024, reunindo mais de 500 pessoas

na Galeria Olido, região central de São Paulo. A segunda edição, realizada em março, aconteceu em

Registro, cidade escolhida em razão da efervescência do movimento breaking, o que possibilitou um

intercâmbio cultural entre artistas visitantes e diversos artistas da cidade.

Na edição que será realizada na Associação Cultural Quilombaque, acontecerão as tradicionais

batalhas 3vs3, com a participação de b-boys e b-girls, com premiação de R$ 700,00 e troféu. A equipe

de jurados será formada por Goia-Fu (Beat Fanatics) de Minas Gerais, Bruno Loko (Street Son) do Rio

de Janeiro e Dedesa (Back Spin Crew) de São Paulo, além da discotecagem com o DJ Insano e DJ DEF

BRKS do Rio de Janeiro, e os MCs Eliot e Igor Souza.

Haverá ainda um Workshop de Breaking com o B.boy Boca, criação de painéis de Graffiti com Binho,

apresentação do DJ André RockMaster, grupo Unity Warriors com o espetáculo “Dentro, Fora e

Cruza” e uma roda de conversa com Bruno Loko (Rio de Janeiro) sobre a inserção do breaking nas

olimpíadas – o breaking irá estrear nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024 como modalidade de

competição.

“Desde a criação do breaking como um dos pilares do hip-hop, a modalidade se espalhou e possibilitou

que muitos jovens se distanciassem da violência. Uma dança que uniu pessoas e mostrou a potência

dessa cultura. A inclusão do breaking nas olimpíadas traz uma nova vertente de atuação, agora como

modalidade esportiva, o que poderá trazer visibilidade e inspirar mudanças. Isso certamente impacta

no movimento e merece ser discutido, afinal, não podemos nos distanciar de quem vive o breaking há

tantos anos, que são os jovens da periferia”, reflete Igor Souza, do Coletivo Noroest.

Visando incentivar o hábito da leitura, sobretudo ao conteúdo da história do Hip-hop, o evento contará

com uma biblioteca temática com oferta de livros e outros materiais didáticos, além de atividades

lúdicas com contação de histórias.

Um ambiente organizado e confortável que possibilitará a interação de crianças e jovens com os

monitores, que vão inspirar a leitura de livros como “O grito do hip-hop”, “A quebrada em

quadrinhos”, “Nelson Triunfo, do sertão ao Hip-hop”, “Mulher de Palavra: Um retrato de mulheres no Rap de São Paulo”, “A pedagogia hip-hop: Consciência, resistência e saberes em luta”, “Batidas,

rimas e vida escolas” e “Genealogia hip-hop”.

Para desenvolver as ações em 2024, o Coletivo Noroest foi contemplado no edital PROAC Nº 37/2023 –

Cidadania Cultural – Produção e Realização Proj. Cultural – Cultura Negra, Urbana e Hip Hop, e

visitará as cidades de Franco da Rocha, Pindamonhangaba, Registro, Santo André e São Paulo.

Por meio do projeto, o Coletivo Noroest promove um circuito de formação e difusão cultural que

contribui com o desenvolvimento social das comunidades por onde as ações irão passar, instigando as

pessoas para uma nova perspectiva de vida tendo a ideologia Hip-Hop como base para a produção de

conhecimento e compartilhamentos práticos e teóricos.

Sobre o Coletivo Noroest

O Coletivo Noroest desenvolve ações artísticas através do Hip-Hop desde 2015, quando surgiu como

Crew de Breaking Noroest Gang, sendo atualmente composto por integrantes residentes no bairro

periférico de Perus, região que concentra um dos piores índices socioeconômicos da capital.

Em 2015, surge a ideia do evento ‘’Quebrada Viva Battle’’ e em 2016 e 2019, o coletivo é contemplado

pelo programa VAI modalidade 1, levando ações como eventos em formato de Jams, em praças e

pontos de cultura, desenvolvendo workshops, exposição de graffiti, bate-papo e batalhas de breaking.

Em 2020, é contemplado no edital PROAC nº 34/2020 – Manutenção de Corpos Artísticos estáveis em

favelas e comunidades com o projeto “Coletivo Noroest – Quebrada Viva”. Em 2021, é contemplado

com o projeto “Raízes do Hip Hop – Território Noroeste” no edital PROAC º 33/2021 – Ações Locais /

Favelas e Periferias / Produção, Difusão, Capacitação e Eventos (presencial e/ ou online). E em 2023,

executa o projeto ‘Autonomia Periférica’ contemplado na 19ª edição do Programa VAI – Modalidade 2.



Informações: www.facebook.com/ColetivoNoroest e www.instagram.com/coletivonoroest

Teaser: https://www.youtube.com/watch?v=s3Kz85Gglk4

SERVIÇO: “Circuito Quebrada Viva”

Com Coletivo Noroest e participações especiais

Sinopse: Em um dia dedicado à celebração da cultura hip-hop, o Coletivo Noroest promove batalhas de

breaking, Graffiti, shows, bate-papo sobre o breaking nas olimpíadas,biblioteca móvel com a temática

do hip-hop e espaço especial para as crianças brincarem e se familiarizar com esse universo.

Quando: 31 de março de 2024 (sábado) – Horário: 12h

Onde: Associação Cultural Quilombaque – Endereço: Travessa Cambaratiba, 05 – Perus, Zona Noroeste