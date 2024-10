Associação criminosa especializada em roubo e furto de eletrônicos é alvo de operação em SP

A Polícia Civil de São Paulo, por meio da 3ª Delegacia de Investigações Interestaduais, presta apoio ao Grupo de Diligências Especiais (GDE) do Paraná, em uma operação contra uma associação criminosa especializada em roubo e furto de produtos eletrônicos, principalmente em shoppings. São cumpridos mandados de busca e apreensão em cidades paulistas nesta quinta-feira (31).

Até agora, um procurado pela Justiça foi preso. Com ele, foram apreendidos documentos falsos e equipamentos de alta tecnologia usados para decodificar os sistemas de segurança de portões eletrônicos das empresas que eram alvos da quadrilha.

Com três mandados de prisão em aberto por crimes patrimoniais, o homem, de 20 anos, detido nesta fase da operação, é suspeito de ter participado do furto a uma loja de produtos eletrônicos em um shopping de Cascavel, no Paraná, em maio de 2023. O dono do comércio teve um prejuízo estimado em R$ 800 mil.

Conforme as investigações, a quadrilha na qual ele faz parte age em território nacional, com histórico de crimes em Minas Gerais, Santa Catarina, Ceará, Goiás e São Paulo.

O bando, por meio da violação dos sistemas de segurança, conseguia subtrair produtos de alto valor, como smartphones, tablets e computadores.

A Operação Alta Frequência segue em andamento para capturar os demais envolvidos.