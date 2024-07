Associação Comercial de Santo André recebe atletas olímpicos

Como forma de reforçar para a classe empresarial a importância do incentivo ao esporte, a Associação Comercial e Industrial de Santo André (ACISA) recebeu, nesta manhã (03 de julho), um grupo de atletas da cidade que participará dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2024.

Os atletas olímpicos que marcaram presença foram os velocistas, Felipe Bardi dos Santos, Lucas Conceição Vilar e Erik Cardoso; o boxeador da categoria peso pena, Luiz Gabriel do Nascimento de Oliveira, e o skatista Giovanni Viana que foi representado pelo pai, Walcir. Entre os paralímpicos, estavam os velocistas Verônica Hipólito, Washington do Nascimento, Henrique Caetano Nascimento e o atleta do salto em distância, Aser Mateus Almeida Ramos.

Também compareceram na recepção, os treinadores do SESI, Darci Ferreira da Silva e Daniel Carlos Biscola Lopes e Patrícia Turina, coordenadora de Desenvolvimento do Esporte do SESI, além de Felipe Romano, preparador físico da Seleção Olímpica de Boxe, o campeão de bobsled Edson Bindilatti e o atleta da modalidade Juvenil, André Luiz dos Santos Alves da Silva, que busca a classificação para a Olimpíada de Inverno de 2026 e foi o porta-bandeiras do Brasil em Gangwon 2024.

Os convidados foram recebidos pelo presidente da ACISA, Evenson Robles Dotto, que fez questão de ressaltar que todos os atletas presentes já são vencedores. “Esses jovens, que representarão o nosso país, merecem o apoio de cada um de nós e, principalmente da classe empresarial. Afinal, o esporte educa para a vida e ajuda a solidificar os valores éticos e morais”.

“Para vocês, os Jogos Olímpicos acontecem há quatro anos, mas para nós atletas, eles ocorrem todos os dias, porque precisamos treinar, descansar, nos alimentarmos e sempre buscando redução de milésimos de tempo em cada treino. Precisamos de ajuda e de apoio constante e o esporte pode mudar a vida das pessoas. Nós, do paralímpicos, temos uma série de dificuldades, mas o esporte tornou-se o nosso ideal de vida. A cada 1 dólar investido no esporte, três dólares são economizados na saúde. Existem muitos projetos e formas de ajudar, seja por meio de leis de incentivos fiscais, do Imposto de Renda ou da iniciativa privada”, destacou a atleta Verônica Hipólito.

O treinador Darci Ferreira da Silva parabenizou pela iniciativa assertiva da ACISA e reforçou que o esporte precisa ser inserido nas crianças desde a idade mais tenra, pois é nesse ambiente seguro e favorável que elas terão um desenvolvimento completo. “Estes atletas olímpicos não começaram agora. Eles iniciaram essa jornada ainda crianças e foram construindo um forte e sólido alicerce”.

Para a diretora de Marketing da Ossel Assistência, Luciana Patarra, e Karyn Paiva, diretora da Ossel Esporte, que patrocina alguns atletas, inclusive o boxeador, Luiz Gabriel do Nascimento de Oliveira, associar a marca ao esporte traz inúmeros benefícios, principalmente em relação à sua credibilidade no mercado.