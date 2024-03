Assistência Social de Ribeirão Pires promove piquenique com famílias PAIF

Na manhã desta quarta-feira (20), grupo de munícipes assistidos pelo Serviço de Proteção e Atendimento à Família (PAIF), englobando as quatro unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) – Centro, Quarta Divisão, Jardim Caçula e Ouro Fino – participaram de piquenique no Parque Oriental. A ação marcou a retomada da entrega de hortifruti às famílias.

Aos 72 anos, Francinete da Silva Santos, moradora do Jardim Caçula há mais de quatro décadas, aprovou a iniciativa. “Está sendo uma delícia participar de uma ação fora do ambiente do CRAS, ao ar livre. E, mais que isso, fazia muito tempo que eu não fazia um piquenique de verdade”, comentou. A atividade contou com a presença do vice-prefeito, Rubens Fernandes, e da secretária de Assistência, Participação e Inclusão Social, Marisa Reinoso de Abreu.

O PAIF oferta ações socioassistenciais de prestação continuada, por meio do trabalho social com famílias em situação de vulnerabilidade social e tem como objetivos: fortalecer a função protetiva da família, contribuindo na melhoria da sua qualidade de vida; prevenir a ruptura dos vínculos familiares e comunitários, possibilitando a superação de situações de fragilidade social; promover o acesso a benefícios, programas de transferência de renda e serviços socioassistenciais, contribuindo para a inserção das famílias na rede de proteção social de assistência social; entre outros.