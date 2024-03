Assistência Social de Mogi das Cruzes visita Economia Solidária em Diadema

A delegação de Assistência Social da Prefeitura de Mogi das Cruzes visitou, nessa terça-feira (5), a Casa de Economia Solidária em Diadema para estabelecer relações socioeconômicas entre as duas cidades. Reuniões do Coopera Diadema e da Incubadora de Investimentos Públicos também foram realizadas.

De acordo com Vera Barbosa, coordenadora da Incubadora Social e assistente social da Prefeitura de Mogi das Cruzes, os projetos da Economia Solidária incentivaram à busca de parcerias. “Os programas de assistência social e a criação de eventos solidários para população necessitada de Diadema me motivou para ampliar a rede de geração de renda em Mogi das Cruzes”, afirmou.

“O panorama de Mogi é diferente de Diadema: muitos projetos voltados às pessoas em situação de vulnerabilidade social estão parados. Vir aqui nos dá uma luz do que fazer para seguir em frente com essas propostas”, complementou a coordenadora.

Houve também reuniões de articulação dos programas Coopera Diadema e Incubadora de Investimentos Públicos. Ambas as ações frisaram as finanças solidárias, articulação territorial e o Plano Municipal de Economia Popular e Solidária do município.

Marcelo Lucas, diretor de Economia Solidária da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de Diadema, finalizou destacando a importância do reconhecimento da cidade fora da região do Grande ABCD. “Ver nossa instituição servindo de parâmetro para a fomentação de renda em municípios longe da região metropolitana é um trabalho gratificante. Indica que estamos no caminho certo”.

Serviço

Casa de Economia Solidária

Telefone: (11) 4055-5162

Endereço: R. Prof. Evandro Caiafa Esquivel, 127 – Centro

A Casa da Economia Solidária foi criada para abrigar os projetos da IPEPS como Unimita (associação de construção civil), Okawango (recuperação de estofados e móveis, entre outros), costure bem, carrinho de churrasco, milho e tapioca, projetos Bem Viver Reciclar Faz Bem, cooperativa de materiais recicláveis, feira de economia solidária e artesanato, associação de deficientes visuais – massagem corporal em feiras e empresas, entre outros.