Assis sedia capacitação paralímpica para profissionais de educação física na próxima semana

A partir da próxima terça-feira (25), o Governo de São Paulo oferecerá um curso gratuito do Programa de Desenvolvimento Paralímpico, na cidade de Assis, centro-oeste do estado. A formação ocorre entre os dias 25 e 28 de junho, na Secretaria Municipal de Educação.

O projeto, iniciativa das secretarias estaduais dos Direitos da Pessoa com Deficiência e de Esportes, disponibiliza 200 vagas para professores de educação física das redes pública e privada, alunos de graduação do último ano de educação física e profissionais envolvidos com atividades esportivas (clubes, entidades e associações) para que sejam capacitados tecnicamente em modalidades paralímpicas.

Nos quatro dias do programa, os alunos receberão capacitação técnica, teórica e prática do esporte paralímpico em oito modalidades, divididas em duas grades distintas que podem ser escolhidas pelo participante. Os profissionais poderão beneficiar mais de 7,9 mil pessoas com deficiência, o que representa aproximadamente 7,8% da população da cidade.

“Integrar as pessoas com deficiência no esporte é essencial para promover saúde e inclusão, em especial as que estão em idade escolar. A capacitação fortalece o paradesporto, incentivando os jovens a participar e contribuindo para uma sociedade mais justa e inclusiva”, destaca o secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa.

Interessados podem se inscrever pelo site paralimpico.com.br ou presencialmente no local do curso no decorrer das aulas, a depender da disponibilidade. Os participantes serão certificados no final da qualificação.

Serviço

Programa de Desenvolvimento Paralímpico em Assis

Inscrições: https://paralimpico.com.br/

Data: 25/06 a 28/06

Local: Secretaria Municipal de Educação de Assis – Avenida Getúlio Vargas, 740 – Vila Nova Santana – Assis – SP

Programa de Desenvolvimento Paralímpico

Criado em 2021, por meio de parceria entre as secretarias estaduais dos Direitos da Pessoa com Deficiência e de Esportes, o programa já capacitou 8,3 mil profissionais de educação física em mais de 82 etapas pelo Estado de São Paulo. Só em 2023, foram 3,8 mil. Assis é o 14º destino do curso este ano, entre as 36 cidades previstas.

Próximas cidades:

Embu das Artes – 02/07 a 05/07

Taubaté – 16/07 a 19/07

Tatuí – 23/07 a 26/07

Itu – 30/07 a 02/08

Ribeirão Preto – 10/09 a 13/09