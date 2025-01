Assinatura digital do Gov.br cresce 130%

O uso da assinatura digital oferecida pelo Gov.br apresentou um crescimento significativo de 130% entre 2023 e 2024. No ano passado, a ferramenta foi utilizada mais de 120 milhões de vezes, um aumento expressivo em relação aos 51,7 milhões de acessos registrados no período anterior. Este serviço gratuito permite a assinatura digital de documentos, eliminando a necessidade de papel e caneta.

Desenvolvido pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, em colaboração com o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) e a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), o Gov.br oferece uma plataforma acessível tanto por meio do aplicativo quanto pelo portal online.

Um dos usuários frequentes do serviço é Wagner Lima, cearense que reside em Brasília há 18 anos. Ele teve seu primeiro contato com a assinatura digital em 2022, durante a aquisição de um imóvel em Fortaleza. “A assinatura digital pelo Gov.br facilitou muito o processo. Toda a documentação, inclusive uma procuração, foi assinada aqui de Brasília e conseguimos concluir o negócio lá“, relatou Lima, ressaltando a eficácia do serviço na formalização de documentos.

A utilização da assinatura digital não se limita apenas a necessidades pessoais; ela também se estende à formalização de contratos administrativos e serviços públicos, destacando-se pela segurança e confiança que oferece. A tecnologia associada à assinatura garante que quaisquer alterações posteriores ao documento sejam detectadas, assegurando que o documento eletrônico tenha validade equivalente ao físico.

Lima complementou sua experiência destacando as vantagens logísticas: “Economizei tempo e recursos, evitando deslocamentos desnecessários. Consegui assinar tudo pelo celular ou computador, liberando tempo para outras atividades importantes como estudar e passar momentos com a família”.

Outro usuário da assinatura digital é Eduardo Tosta, servidor público que tem utilizado a ferramenta nos últimos três anos. Ele afirma que a assinatura trouxe praticidade à formalização de contratos, tanto em sua vida profissional quanto pessoal. “Antes, eu precisava ir ao cartório para assinar documentos relacionados à locação. Agora, com a assinatura digital, elimino essas etapas burocráticas e ganho eficiência no processo”, explicou Tosta.

A secretária adjunta de Governo Digital, Luanna Roncaratti, enfatizou a segurança do sistema: “Os usuários podem ter certeza de que suas informações estão protegidas por criptografia avançada e são autenticadas pela infraestrutura do Gov.br”. Ela também ressaltou a facilidade de integração da assinatura digital aos fluxos de trabalho administrativos e sua natureza inclusiva, permitindo acesso democratizado sem a necessidade de certificados complexos.

Para utilizar o serviço de assinatura digital do Gov.br, os usuários precisam possuir uma conta com nível prata ou ouro. A conta prata pode ser criada mediante reconhecimento facial ou validação dos dados em bancos credenciados. Já para acessar os serviços públicos digitais completos com uma conta ouro, é necessário realizar o reconhecimento facial através dos dados da Justiça Eleitoral ou via QR Code da carteira nacional de identidade.

Atualmente, o Gov.br conta com mais de 163 milhões de usuários ativos e oferece acesso a mais de 4.500 serviços digitais, reafirmando seu papel como uma plataforma essencial para simplificar processos administrativos e promover inovação no setor público.