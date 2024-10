Assembleia Legislativa de São Paulo homenageia Laura Laganá

A Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) concedeu o Colar de Honra ao Mérito Legislativo à diretora-superintendente do Centro Paula Souza (CPS), Laura Laganá, em sessão solene nesta segunda-feira (21). A homenagem refere-se às conquistas obtidas em quatro décadas de trabalho dedicado às Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) do CPS, sendo 20 anos à frente da superintendência.

“Não acredito que teria alguém mais merecedor desta comenda pelo seu trabalho, dedicação e competência para a gestão nesta instituição fantástica que é o CPS”, discursou o deputado Barros Munhoz, propositor da iniciativa.

No plenário, ao lado de Barros Munhoz, Laura Laganá foi recebida pelo secretário da Ciência, Tecnologia e Inovação, Vahan Agopyan, pela presidente do Conselho Nacional de Educação, Maria Helena Guimarães, e pelo presidente da Alesp, deputado André do Prado.

“Além de reconhecer sua trajetória e conquistas, reconhecemos um legado. Sob sua liderança, a rede de Etecs e Fatecs, que contava com 116 unidades, em 2003, saltou para 307, em 2024, a maior expansão da Educação Profissional e Tecnológica no Estado”, destacou André do Prado.

Nas cadeiras da Sala dos Espelhos e na arquibancada do Plenário Juscelino Kubitschek, centenas de diretores, coordenadores e funcionários do CPS, políticos, amigos e familiares, se emocionaram e aplaudiram de pé.

“Tive o privilégio de ser cercada por uma equipe competente, corajosa e com os mesmos ideais, que despertaram suas melhores qualidades e certamente seguirão com o legado. Agradeço à Alesp pela homenagem e a dedico a cada diretor, coordenador e professor que fazem do Centro Paula Souza uma referência em educação”, discursou Laura Laganá.