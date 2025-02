Assalto em São Paulo termina em tiroteio

Um assalto ocorrido no Jardim Mirna, na zona sul de São Paulo, resultou na morte de dois suspeitos após um confronto com a polícia. O crime teve início quando um casal de idosos, que guardava seu veículo em um galpão, foi surpreendido por aproximadamente quatro criminosos armados.

A ação criminosa se desenrolou ao longo de cerca de duas horas, durante as quais os ladrões mantiveram os idosos em cativeiro e os agrediram, exigindo que os levassem até o cofre da propriedade. Entretanto, a situação se intensificou com a chegada das forças policiais, levando os assaltantes a fugir do local.

Em uma tentativa desesperada de escapar, dois dos bandidos invadiram residências nas proximidades. Ao serem abordados pela polícia militar, eles reagiram à ação dos agentes e foram baleados. Um deles não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital, enquanto o outro morreu dentro da casa que havia invadido. A equipe da polícia científica foi acionada para realizar a perícia no local, onde o corpo do criminoso não identificado foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Durante a operação policial, foram apreendidos um revólver e uma pistola pertencentes aos assaltantes. Além disso, um veículo utilizado na ação foi encontrado abandonado em frente ao depósito de materiais de construção dos idosos; a polícia confirmou que o automóvel havia sido roubado no dia anterior.

Os idosos, que sofreram ferimentos durante o assalto, receberam atendimento médico em um hospital da região e posteriormente compareceram à delegacia para registrar formalmente a ocorrência.