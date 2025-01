Assalto em ônibus na Avenida Brasil deixa passageiros aterrorizados e um ferido

Na manhã desta quinta-feira (9), um ônibus que circulava pela Avenida Brasil, nas proximidades da Cidade Alta, foi alvo de um assalto audacioso. O incidente ocorreu por volta das 6h10 e envolveu três assaltantes armados que aterrorizam passageiros e o motorista do veículo.

De acordo com relatos, os criminosos não hesitaram em disparar tiros dentro do ônibus e ameaçaram tanto o condutor quanto os passageiros. Um dos assaltantes permaneceu próximo ao motorista durante todo o tempo, intimidando-o com constantes ameaças.

“Assim que entraram, eles anunciaram o assalto de maneira truculenta, agredindo as pessoas. Dispararam um tiro dentro do ônibus e me ameaçaram continuamente, afirmando que eu não voltaria para casa e que me dariam um tiro na barriga”, descreveu o motorista da linha que conecta Campo Grande a São Gonçalo.

Durante a ação, um homem foi agredido com uma coronhada, enquanto os assaltantes exigiam que os passageiros não levantassem as mãos. “Eles gritavam para não levantarmos as mãos, pois poderiam achar que estávamos armados. A cada movimento, eles avisavam: ‘Se levantar a mão vai morrer. Eu não estou brincando'”, contou uma das passageiras, ainda em estado de choque.

Os bandidos conseguiram levar celulares e outros pertences pessoais dos passageiros antes de fugir do local. Após a saída dos assaltantes, uma mulher ficou tão abalada com a situação que precisou ser socorrida e levada ao hospital devido a uma crise de pânico.

O caso foi oficialmente registrado na 21ª Delegacia de Polícia (DP) localizada em Bonsucesso, onde as autoridades iniciaram investigações para identificar e capturar os responsáveis pelo crime.

A violência contra passageiros de transporte público tem se tornado uma preocupação crescente nas grandes cidades, levando autoridades locais a reavaliar estratégias de segurança no transporte coletivo.