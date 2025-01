Assalto em estação da Supervia no Rio deixa passageiros em choque

Na noite de segunda-feira (27), por volta das 22h, uma estação de trem da Supervia, localizada no Engenho de Dentro, na Zona Norte do Rio de Janeiro, foi alvo de um assalto que deixou os passageiros em estado de choque.

De acordo com relatos de testemunhas, um grupo de homens armados invadiu a estação e iniciou o assalto, abordando aqueles que aguardavam seus trens para retornar para casa. A situação alarmante foi capturada em vídeo por um dos presentes, que registrou gritos de desespero: “Assalto, assalto. Cadê a segurança? Três [homens] armados levaram o celular dela [da passageira]”, disse um homem enquanto filmava a cena caótica.

Diante da gravidade do incidente, a Supervia acionou as autoridades policiais para que medidas imediatas fossem tomadas. A concessionária expressou sua indignação com o acontecimento e ressaltou a importância da colaboração da população no combate à criminalidade.

A Supervia ainda disponibilizou o número do Disque Denúncia (21 2253-1177) para que as pessoas possam relatar crimes e auxiliar na segurança da comunidade.