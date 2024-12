Assalto com explosivos em pedágio de SP termina com reféns e um bandido morto

Na madrugada desta segunda-feira (9), um audacioso assalto foi registrado na praça de pedágio da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, localizada em São Vicente, litoral paulista. Segundo informações da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), cerca de 10 indivíduos armados participaram do ato criminoso, que incluiu o uso de explosivos.

Os suspeitos, munidos de fuzis, renderam motoristas e passageiros, convertendo-os em reféns temporários. A tentativa de arrombamento do cofre do pedágio com explosivos resultou na morte de um dos assaltantes. Os demais permaneceram no exterior da estrutura, abordando veículos e intimidando civis.

A concessionária Ecovias, responsável pela administração do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), relatou que os criminosos efetuaram disparos com a intenção de assustar os presentes; felizmente, não houve relatos de feridos entre as vítimas. Durante a fuga, os assaltantes subtraíram um veículo de uma das vítimas, abandonando-o posteriormente no km 280 antes de se embrenharem na mata adjacente.

A Polícia Militar Rodoviária destacou a descoberta de várias cápsulas de munição de fuzil e pistola na cena do crime. No entanto, até o momento da publicação deste informe, nenhum suspeito havia sido capturado. O corpo do assaltante falecido foi recuperado dos escombros gerados pela detonação dos explosivos, e a perícia foi acionada para investigar o local. O tráfego na rodovia já foi restabelecido e flui normalmente.

Até o fechamento desta edição, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) não havia se pronunciado sobre o incidente.