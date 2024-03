Assaltante de banco procurado por fugir de presídio é preso em São Paulo

Um homem, de 43 anos, suspeito de envolvimento em casos de roubo a bancos e a carro-forte no interior de São Paulo, foi preso pela Polícia Militar na zona leste da capital paulista, na terça-feira (12). Segundo a polícia, ele era procurado da Justiça por ter fugido do presídio de Valparaíso, no interior do estado.

Os policiais da 3ª companhia, do 39º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, realizavam patrulhamento de rotina durante a Operação Impacto, quando notaram que que o condutor de um carro fechou o vidro e tentou acelerar ao perceber a presença da equipe. Os policias realizaram a abordagem e verificaram os documentos do motorista e do passageiro.

Na consulta, os policiais descobriram que o suspeito, que estava dirigindo o veículo, apresentou documentos falsos. Porém, em pesquisas junto ao Centro de Operações da Polícia Militar (PM), constatou-se que o suspeito era fugitivo do sistema penitenciário.

Ele havia sido preso em 2017, no centro da cidade de Miracatu, no interior do estado, após investigações para encontrar uma quadrilha que havia atacado um banco. Na ocasião, o detido estava em um sítio onde havia armamento pesado, como fuzis e granadas. Houve confronto entre o grupo e as equipes de segurança, mas ele e outros dois comparsas acabaram presos.

O acusado conseguiu fugir do presídio e passou a ser procurado pela Justiça, até ser detido ontem. Durante a abordagem, o passageiro confirmou que era irmão do suspeito, mas que eles não são próximos, por isso não sabia que ele havia sido preso anteriormente.

Após confirmar seu histórico criminal, o homem, que é integrante de uma facção criminosa, foi encaminhado ao 24° Departamento Policial, na Ponte Rasa, onde permanece à disposição da Justiça.