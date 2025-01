Asa Branca lança primeiro refrigerante de caju zero açúcar do mercado nacional

A indústria de bebidas Asa Branca, empresa cearense com 45 anos de mercado, acaba de lançar o primeiro refrigerante de caju zero açúcar, o Siará Zero. O produto, que chega às prateleiras em embalagens de 2 litros, 1 litro e 300ml, é um marco para o setor de bebidas no Brasil e para a cultura nordestina. A aposta da empresa acompanha o crescimento do mercado de bebidas mais saudáveis no Brasil, que movimentou mais de R$ 20 bilhões em 2024, segundo dados da Euromonitor International.

Atenta ao comportamento do consumidor que não abre mão do sabor, mas busca opções sem açúcar no mercado, a indústria de bebidas Asa Branca apostou no produto que já é a cara do cearense, mas com formulação zero açúcar.

“Estamos orgulhosos de levar a tradição nordestina para um novo patamar. Nosso refrigerante de caju zero é a combinação perfeita entre inovação tecnológica e respeito às nossas raízes culturais”, afirmou Diego Albuquerque, diretor Comercial da Asa Branca. O desenvolvimento do Refrigerante de Caju Siará Zero foi possível graças a investimentos em pesquisa e tecnologia, que permitiram criar um produto com adoçantes naturais e baixa caloria, sem alterar o sabor característico da fruta.

Além de oferecer uma bebida inovadora, Asa Branca reforça seu compromisso com a sustentabilidade, utilizando embalagens recicláveis e priorizando fornecedores locais para estimular a economia regional. “Estamos não apenas inovando no mercado de bebidas, mas também contribuindo para um futuro mais saudável e sustentável”, destacou o diretor.