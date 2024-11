O mini documentário traz perspectivas sobre o feminino na sociedade contemporânea a partir do olhar de mulheres pretas, indígenas, trabalhadoras, pesquisadoras e acadêmicas, principalmente da Zona Leste de São Paulo, vislumbrando formas de reinventar dinâmicas pré-estabelecidas.

As Trapeiras promovem Cine Pipocas na Zona Leste com mini documentário inédito sobre o que é ser mulher nos dias atuais

Nos dias 04, 08 e 11 de novembro de 2024, sempre das 14h às 16h, com entrada gratuita e tradução em LIBRAS, o Coletivo As Trapeiras ( @astrapeiras ) promove três CinePipocas na Zona Leste de São Paulo com exibições inéditas do mini documentário “Reinventando o que é ser mulher”, que será oficialmente lançado nas plataformas digitais em dezembro.

No dia 04 de novembro, o CinePipocas acontece na Casa Anastácia, no bairro Cidade Tiradentes. No dia 08 de novembro, a ação acontecerá na Casa Zizi, na Vila Ema. E no dia 11 de novembro, o Cine Pipocas será realizado na Casa Viviane dos Santos, em Guaianases.

O Coletivo As Trapeiras também fará um pré-lançamento que será exibido em formato virtual pelo Canal do Coletivo no dia 13 de novembro, às 20h30 (horário de Brasília). Após o dia 03 de dezembro, o mini documentário ficará oficialmente disponível de forma permanente no Youtube.

A montagem conta com falas de mulheres periféricas que se tornaram importantes pensadoras contemporâneas ou acadêmicas refletindo sobre o que é ser mulher, como nos vinculamos com outras mulheres, como podemos transformar e reinventar nossas realidades.

Nomes como Ana Paula Correia ( @anagriots ) que é Coordenadora do CDCM Casa Anastácia, Maitê Freitas ( @maitempori ) jornalista e coordenadora da Editora Oralituras ( @oralituraseditora ), Joice da Silva Fernandes, historiadora, rapper, escritora e digital influencer conhecida como Preta Rara ( @pretararaoficial ), Priscila Obaci ( @priscilaobaci ) multiartista no Instituto Poesias Pós Parto ( @poesiasposparto ) e professora do projeto Dança Materna ( @dancamaterna ) e Letycia Payayá ( @letyciarendyyoba ) que é artesã, ativista e Mestra em Humanidades Direito e outras Legitimidades do DIVERSITAS/USP, compartilham suas experiências e reflexões sobre o que é ser mulher nos dias atuais.

Para a criação do minidocumentário, o coletivo As Trapeiras acompanhou a trajetória de cerca de 30 mulheres frequentadoras de três espaços de Serviços de Atendimento à Mulher da Zona Leste: Casa Anastácia (na Cidade Tiradentes), Casa Zizi (na Vila Ema) e Casa Viviane dos Santos (em Guaianazes), durante a realização das oficinas “Teatro-fórum: Reinventando o que é ser mulher”, realizadas pelo Coletivo As Trapeiras durante os meses de março, abril, maio e junho de 2024.

Revisitando o passado dessas mulheres, percebendo e sensibilizando o presente para transformar o futuro, as oficinas fundamentaram-se nas técnicas artístico-pedagógicas do Teatro do Oprimido, e tiveram por objetivo conduzir as participantes por um percurso sensível, instigando-as a exercitar a criatividade para encontrar ferramentas de fortalecimento pessoal e coletivo em seu dia-a-dia.

O mini documentário “Reinventando o que é ser mulher” traz à tona momentos importantes de integração entre as participantes, experimentando diferentes linguagens e técnicas artísticas, que possibilitaram diferentes formas de exaltar a potência do feminino. Além de revelar, de forma delicada, memórias compartilhadas e o reconhecimento de suas próprias histórias de vida.

Como resultado final das oficinas, essas mulheres subiram ao palco para protagonizar cenas de Teatro-Fórum refletindo sobre o que é ser mulher na sociedade contemporânea, a importância de exaltar a sua força e de reinventar sua própria história.

“Cada cena apresentada e cada entrevista neste mini documentário é um testemunho da resiliência e da força individual e coletiva dessas mulheres, que exploraram e redescobriram o que significa ser mulher na sociedade contemporânea. Esperamos que este trabalho inspire outras mulheres a se empoderar e a buscarem continuamente a reinvenção de suas próprias histórias. Estamos imensamente gratas pela oportunidade de ter trabalhado com tantas mulheres talentosas e dedicadas e por poder compartilhar essas experiências com um público mais amplo”, comentam as integrantes do Coletivo As Trapeiras.

Disponível gratuitamente no Youtube, o minidocumentário “Reinventando o que é ser mulher” tem por objetivo compartilhar as experiências vividas por essas mulheres ao longo dessa trajetória, além de informações de utilidade pública, buscando se conectar com muitas outras mulheres para ampliar estratégias e formas de resistência.

As ações fazem parte do projeto “Teatro-Fórum: Reinventando o que é ser mulher”, contemplado no Edital Modalidade 2 – 20ª edição do Programa VAI – Programa para a Valorização de Iniciativas Culturais, da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo.

Informações: www.instagram.com/astrapeiras e ww.facebook.com/astrapeiras

Serviço: Pré-Lançamento mini documentário “Reinventando o que é ser mulher”

Com Coletivo As Trapeiras, participantes do projeto e entrevistadas especiais

Quando: 04 de novembro de 2024 – Horário: 14h às 16h – Onde: Casa Anastácia – Endereço: Rua Márcio Beck Machado, 106 – Cidade Tiradentes – Zona Leste – São Paulo – SP – Capacidade: 40 pessoas. Não possui acessibilidade e nem estacionamento.

Quando: 08 de novembro de 2024 – Horário: 14h às 16h – Onde: Casa Zizi – Endereço: Rua Teotônio de Oliveira, 101, Vila Ema – Zona Leste – São Paulo – SP. Capacidade: 50 pessoas. Acessibilidade: realização das atividades e banheiro no piso térreo. Não possui estacionamento.

Quando: 11 de novembro de 2024 – Horário: 14h às 16h – Onde: Casa Viviane dos Santos – Endereço: Rua Planície dos Goitacazes, 456 – Guaianases – Zona Leste – São Paulo – SP. Capacidade: 50 pessoas. Acessibilidade: Sim. Não possui estacionamento.

Pré-lançamento: exibição em forma virtual pelo Canal do Coletivo no dia 13 de novembro de 2024

O minidocumentário ficará disponível em todas as plataformas digitais a partir de 3 de dezembro de 2024.

Onde assistir após o dia 03 de dezembro: YouTube d’As Trapeiras – https://www.youtube.com/@astrapeiras