As Tartarugas Ninja: The Experience: exposição imersiva estreia em São Paulo

COWABUNGA! O Shopping VillaLobos traz a São Paulo uma experiência inédita para toda a família com o quarteto ninja mais querido da Nickelodeon: Do dia 18 de janeiro a 3 de março, a exposição imersiva AS TARTARUGAS NINJA: THE EXPERIENCE, criada pela YDreams Global, traz para a capital paulista o QG de Donatello, Leonardo, Michelangelo e Raphael em um ambiente repleto de aventuras ninjas. Os ingressos da experiência já estão à venda no site oficial da Sympla.

AS TARTARUGAS NINJA chegam ao seu 40º ano de legado, atingindo o público de diversas idades e estando presente nas gerações anteriores e conquistando as novas. As séries AS TARTARUGAS NINJA e O DESPERTAR DAS TARTARUGAS NINJA estão disponíveis no Paramount+, serviço de streaming premium da Paramount.

“Sempre buscamos proporcionar experiências inesquecíveis ao nosso público. Por isso, em tempo de férias escolares, trouxemos uma aventura inédita para diversão da família inteira, com essa imersão exclusiva no universo de As Tartarugas Ninja”, comenta Manuela Dias, Gerente de Marketing do Shopping VillaLobos.

AS TARTARUGAS NINJA: THE EXPERIENCE é uma realização do Shopping VillaLobos com a Paramount Consumer Products e YDreams Global, que marca o início das celebrações pelo 40º aniversário da franquia, que se dá em 2024. “Essa parceria com a Paramout Consumer Products e YDreams Global é uma satisfação enorme para o Shopping VillaLobos e segue nossa premissa de trazer o melhor do entretenimento. É muito importante que nós possamos fazer parte das comemorações de 40 anos do quarteto ninja mais querido do mundo, que encanta tantas gerações”, finaliza Manuela.

“Estamos entusiasmados em celebrar os 40 anos de As Tartarugas Ninja em parceria com a Paramount. A experiência imersiva que criamos no Shopping VillaLobos é uma homenagem vibrante aos icônicos irmãos ninja, unindo tecnologia, nostalgia e diversão para conquistar corações de todas as gerações. A YDreams orgulha-se de contribuir para essa celebração épica e proporcionar aos fãs uma jornada inesquecível pelos dutos do metrô até o Combate Final. É um privilégio trazer à vida o universo de As Tartarugas Ninja, esse ícone da cultura pop.” comenta Karina Israel, CEO da YDreams.

Sempre contando com benefícios exclusivos do Programa de Relacionamento do Shopping, os clientes Estrela possuem descontos no ingresso da atração, sendo 15% para clientes da categoria 2 Estrelas e 20% para os clientes da categoria 3 Estrelas. Na Pré venda, os clientes da categoria 3 Estrelas possuem um desconto de 50%. Basta acessar o aplicativo e reservar o benefício para usar durante a compra no site da Sympla.

Qualquer pessoa pode se cadastrar para se tornar cliente Estrela do Programa de Benefícios, basta baixar o aplicativo do shopping, cadastrar o CPF e conferir como aproveitar todos os benefícios oferecidos pelo VillaLobos durante ao longo do ano, através do cadastramento de notas fiscais. Quanto mais cadastrar notas do mall, o cliente escalona categorias e concorre a mais prêmios, descontos e outras ações do empreendimento.

SOBRE AS TARTARUGAS NINJA: THE EXPERIENCE

Em meio a pizzas, artes marciais e muita ação, os visitantes são convidados a mergulhar nos túneis do metrô e descobrir o QG das tartarugas mais famosas do mundo: Donatello, Michelangelo, Leonardo e Raphael.

Em um espaço de 195m², dividido em 6 áreas, a ativação apresenta um cenário com prédios, luzes e a simulação das ruas de Manhattan, cidade sede do QG de As Tartarugas Ninja.

Ao passarem pelos túneis do metrô, os visitantes chegam a casa do quarteto, um ambiente altamente instagramável que permite que se conheça ainda mais sobre cada um dos personagens e criar diversas interações através de jogos de arcade, quadra de basquete, além da famosa mesa de comando e da sala de estar.

Os visitantes poderão também conhecer o quarto de cada uma das Tartarugas Ninja, interagindo com seus objetos favoritos, descobrindo curiosidades e testando o seu conhecimento sobre os irmãos.

Para se preparar para emergências que possam surgir, os participantes da experiência imersiva receberão um treinamento ninja, por meio de um game de realidade virtual, testando seus reflexos e também as armas e habilidades relacionadas a cada irmão.

Ao tocar da sirene, é hora da ação! No momento final da experiência, os visitantes vão se sentir como ninjas de verdade, combatendo invasores e colocando a prova que somente um bom trabalho em equipe pode salvar o dia.

AS TARTARUGAS NINJA: THE EXPERIENCE é um evento imersivo para todas as idades, que garantirá nostalgia e divertimento aos fãs da franquia.

SERVIÇO | AS TARTARUGAS NINJA: THE EXPERIENCE

Quando: de 18 de janeiro à 3 de março

Horários: Terça à sábado, do meio-dia às 21h30; Domingos e feriados, do meio-dia às 19h30.

Classificação Indicativa: Livre

Onde: Shopping VillaLobos – Av. Dra. Ruth Cardoso, 4777 – Jardim Universidade Pinheiros, São Paulo – SP 05477-000

Ingressos: Site Sympla (Valores: R$22,50, meia-entrada; e R$45,00, inteira)