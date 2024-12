As sombrias previsões de Baba Vanga para 2025

A renomada vidente búlgara Baba Vanga, frequentemente chamada de “Nostradamus dos Bálcãs“, deixou um legado de compreensão que continua a intrigar as pessoas até hoje. Entre suas profecias para 2025, destacam-se eventos dramáticos que, segundo ela, poderiam moldar o futuro da humanidade.

De acordo com o jornal britânico Daily Star , Vanga teria previsto o início da Terceira Guerra Mundial, desencadeada pela queda do regime sírio de Bashar Al-Assad. Em suas palavras: “Assim que a Síria cair, espere uma grande guerra entre o Ocidente e o Oriente. Na primavera, um conflito no Oriente dará início à Terceira Guerra Mundial, resultando na destruição do Ocidente.”

Outra previsão de Vanga inclui um possível contato da humanidade com formas de vida extraterrestre. Segundo a vidente, esse encontro poderia desencadear uma crise global ou até mesmo um apocalipse.

Além dessas ameaças, ela também falou sobre avanços inovadores na Ciência e na Medicina em 2025. Contudo, alertou sobre os perigos do uso inadequado dessas tecnologias para fins destrutivos. Entre outras questões, é possível a possibilidade de desenvolver habilidades telepáticas, permitindo a leitura de pensamentos.

Quem foi Baba Vanga?

Nascida em 1931 na Bulgária, Baba Vanga perdeu a visão na adolescência após um acidente causado por uma tempestade de areia. Após essa tragédia, começou um relato de visões que ganharam destaque durante a invasão nazista à sua vila. Na ocasião, teria predito quais moradores sobreviveriam ao ataque.

Com o passar do tempo, sua fama se manteve pela Europa, atraindo figuras influentes, como o político soviético Leonid Brejnev. Algumas de suas especificidades mais descobertas incluem os ataques de 11 de setembro, a eleição de Barack Obama e o surgimento do Estado Islâmico.

Baba Vanga faleceu em 1996, mas suas profecias permanecem objeto de curiosidade e debate, fascinando muitos em todo o mundo.